“No tengo nada que ver con peleas de parejas”: Lopesierra, el hombre que, según Day Vásquez, le entregó 600 millones a Nicolás Petro

Samuel Santander Lopesierra es un exsenador, extraditado a Estados Unidos por tráfico de drogas y contrabando y hoy precandidato a la alcaldía de Maicao, en La Guajira. Aunque su nombre no se escuchaba desde que fue capturado, volvió a convertirse en noticia desde que Day Vásquez, la esposa de Nicolás Petro, señaló en SEMANA que su expareja había recibido 600 millones de pesos en efectivo. Un dinero que tenía como destino la campaña presidencial de Gustavo Petro, pero que terminó en poder del familiar del hoy Jefe de Estado.

Este lunes 6 de marzo, Lopesierra, un hombre enigmático, cuya ubicación es difícil incluso en Maicao, la tierra donde se mueve políticamente, envió un mensaje de voz al medio Guajira News, un portal local de noticias.

En él se refiere al escándalo que generó Day Vásquez en SEMANA en contra de Nicolás Petro, donde él terminó involucrado. “No tengo nada que ver con alguna pelea de parejas”, respondió.

Momentos de la extradición del ex-congresista Santander Lopesierra, más conocido como el hombre 'Marlboro'. - Foto: Suministrada a Semana A.P.I

Afirmó que sus aspiraciones políticas en la alcaldía de Maicao siguen en firme, pese a la tormenta mediática desatada en su contra.

“Lo que es de Dios es de Dios, eso no lo detiene el hombre”, dijo. Y, posteriormente, anunció que expedirá un comunicado de prensa en las próximas horas donde se referirá detalladamente al tema. Además, explicará que él no está inhabilitado para ejercer cargos públicos y menos para ser alcalde de la ciudad fronteriza.

El llamado hombre Marlboro —quien además pagó publicidad política de Gustavo Petro en la prensa regional en plena campaña presidencial— hizo llegar otro mensaje de voz a la emisora RCN Radio en Guajira. Allí recordó que él votó por el hoy presidente “por convicción”. Sin embargo, aclaró que no conocía al líder del Pacto Histórico personalmente.

Day Vásquez, dijo que Máximo Noriega era el puente entre Nicolás Petro y los dos polémicos hombres que le entregaron 1.000 millones de pesos para la campaña de su padre, Gustavo Petro. - Foto: Fuente anónima

“Estos periodistas son unos terroristas, el 95 por ciento de la votación que tiene el presidente no lo conocen, yo jamás he hablado con él, yo estoy dentro de ese 95 por ciento de personas que votamos por convicción, porque creemos en el proyecto político. Yo jamás he tenido ningún acercamiento con nuestro candidato, pero lo hacemos de corazón porque es el cambio”, se escucha en uno de los apartes del audio que reveló RCN Radio.

Además, argumentó que detrás de los señalamientos de Vásquez hay una campaña de desprestigio en contra de su candidatura. “Tenemos que seguir trabajando, esos son los que nos quieren dañar la imagen y todos los cercanos a la campaña sabemos que jamás hablamos con él (Gustavo Petro) y que lo hacemos por una mejor Guajira y una mejor Colombia”, agregó.

El escándalo contra Nicolás Petro es de tal nivel que él decidió apartarse de la política en las elecciones regionales del 2023. - Foto: Facebook Nicolas Petro

No obstante, Day Vásquez relató textualmente a SEMANA: “Nicolás le recibió dinero a ese señor (el Hombre Marlboro), más de 600 millones para la campaña del papá. Eso nunca llegó legalmente a la campaña porque él se quedó con ese dinero, y así otros. A un señor de Cartagena, el Turco Hilsaca, creo que se llama, también le recibió en mi apartamento”.

Samuel Santander Lopesierra es uno de los nombres más polémicos en Colombia. Su nombre estuvo en el “ojo del huracán” cuando fue extraditado en 2003, bajo el gobierno del entonces presidente Álvaro Uribe, y en su momento, según el Departamento de Justicia, “el jurado halló culpable a Lopesierra y su grupo de ser responsable de introducir cargamentos de cientos de kilos de cocaína en Estados Unidos y lavado de lo recaudado para repatriarlo a Colombia a través de Puerto Rico, Nueva York y Miami”.

Consiguió posteriormente su boleta de libertad, volvió a Colombia y ahora reapareció en este escándalo que reveló SEMANA.