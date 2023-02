“No va por buen camino un país cuando sus jóvenes huyen y los que nos quedamos sentimos miedo”: Federico Gutiérrez

Miles de colombianos han decidido irse del país por distintos motivos y eso ha generado cierto nivel de incertidumbre en algunos sectores. El excandidato presidencial Federico Gutiérrez se refirió a ese hecho y cuestionó que mientras esos miles de jóvenes se van en búsqueda de oportunidades, quienes se quedan en el país están expectantes a lo que pueda suceder.

“No va por buen camino un país cuando sus jóvenes huyen y los que nos quedamos sentimos miedo y desprotección viendo a un gobierno trabajando en favor de los criminales y poniendo en riesgo nuestros medios de vida”, aseguró el excandidato presidencial.

Gutiérrez evidenció su malestar porque, según las cifras, la mayoría de las personas que se van son jóvenes, que salen de Colombia en búsqueda de oportunidades en otros países, ya que aquí no las encontraron.

“Me entristece enormemente que sean cada vez más jóvenes los que no vean en Colombia un país para quedarse y construir sus proyectos de vida. ¿Qué es de un país sin sus jóvenes? ¿Sin sus sueños, sin sus ganas, sin sus visiones y su trabajo?”, señaló el exalcalde de Medellín.

Federico Gutierrez. Teatro Cafam. Bogotá Mayo 17 de 2022. Foto: Juan Carlos Sierra-Revista Semana. - Foto: JUAN CARLOS SIERRA PARDO

Gutiérrez relacionó este hecho con las decisiones que ha tomado el presidente Gustavo Petro y su gabinete en siete meses de gobierno. Puso de precedente temas como la incertidumbre que se vive en el país, la inflación, las barreras y estigmas para emprender o para generar empleo. Además, que las decisiones de ese Gobierno estarían afectando negativamente la confianza y los bolsillos de las personas, especialmente por varias de las reformas que se han planteado, mientras se dan beneficios a personas pagando condenas en cárceles del país.

Ante el alza del dólar y la afectación de la economía, Fico considera que el Gobierno debería enfocarse en generar mayores oportunidades laborales y educativas, con el objetivo de estimular la inversión en el país y que los jóvenes quieran quedarse. Y que sea un país en el que haya distintos beneficios, estabilidad laboral, buena atención en salud, seguridad, entre otros.

La crítica surge luego de que el Centro de Recursos para el Análisis de Conflictos (Cerac) revelara un informe en el que señala que 547.000 colombianos salieron del país en el 2022, la cifra más alta desde que se hace el registro y que representa un aumento de 2,7 veces más del promedio anual desde el 2012.

Federico Gutierrez. Bogotá Agosto 31 de 2021. Foto: Juan Carlos Sierra-Revista Semana. - Foto: JUAN CARLOS SIERRA PARDO

La mayoría de ellos son jóvenes, ya que el 35 % son personas entre los 18 y los 29 años de edad, mientras que el 23 % son personas entre los 30 y 40 años, mientras que el 19 % son menores de edad.

Según el profesor de economía Jorge Restrepo, director de la CELAC, aunque es difícil dar una respuesta del porqué los colombianos están migrando, reconoce que el hecho podría estar relacionado con la devaluación de la moneda en el país.

“Yo diría que, con certidumbre, la única variable que uno puede decir que influye en eso es la devaluación del peso, porque eso hace muy rentable ganar en el exterior frente a lo que puede ganar una persona con las mismas habilidades en Colombia”, aseguró el académico de la Pontificia Universidad Javeriana.

Además, porque las personas sienten que el país no les estaría ofreciendo a los jóvenes actualmente distintas oportunidades.

nueva tecnologia instalada en el aeropuerto El Dorado en Bogotá para la lectura digital para pasabordos e ingreso a migración foto Diana Rey Melo 15 de enero del 2019 - Foto: DIANA REY MELO

SEMANA conoció algunas historias de distintas personas que se fueron del país en búsqueda de oportunidades. Por ejemplo, una joven que vive en Darling Coy, en Nueva York, Estados Unidos, aseguró que tuvo miedo de sentirse sola, pero aprendió a valerse por sí misma. Se fue apenas se graduó del colegio, gracias a que su abuelo paterno le ofreció la posibilidad de irse del país y vivir allí.

Otra de las historias es la de Lina González, que reside en Atlanta, Estados Unidos, y afirma con certeza que no volvería a vivir en Colombia. “Me fui de mi país porque lo que veía en mi universidad y en mi hogar era que no iba a poder progresar para poder conseguir mis objetivos. Tuve muchos compañeros que lograron graduarse de la ingeniería, pero no conseguían trabajo y cualquier oportunidad era por palanca o por haber estado en una universidad de élite”, aseguró.