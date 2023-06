“No van a pasar como quiere el Gobierno”: la predicción de Alejandro Gaviria sobre las reformas sociales

Alejandro Gaviria, exministro de Educación Nacional, habló sobre el futuro de las reformas sociales que se tramitan en el Congreso. El intelectual hizo una predicción, tal como cuando pudo adelantar la crisis del gobierno del presidente Gustavo Petro al pie de la letra, con quiebre de la coalición incluido.

“El primer año él nombra un buen gabinete de unidad nacional, no lo logra cohesionar, pasan seis u ocho meses y no pasa mucho, se le desbarata el gobierno y Petro empieza a tuitear como loco”, predijo Gaviria en campaña, cuando el presidente era su rival en la carrera por la Presidencia.

En entrevista con Noticias RCN, el exministro predijo que las reformas no pasarán tal como el presidente Gustavo Petro las quiere. De esa forma, según Gaviria, serán sometidas a varios cambios en su trámite en el Congreso.

“Como quiere el Gobierno no van a pasar. La reforma a la salud, la idea original de Carolina Corcho, no tenía apoyo político. La laboral la veo más difícil. En la de pensiones, me parece que hay un acuerdo más profundo y la discusión va a ser sobre lo que se llama el pilar. Si es tres salarios mínimos, si es dos y medio, si es dos. Entonces, de pronto, hacia el segundo semestre sí podemos tener una reforma pensional”, dijo el exministro de Educación de Petro.

Alejandro Gaviria

El preocupante vaticinio de Alejandro Gaviria sobre la reforma a la salud

El presidente Gustavo Petro salió a las calles en las últimas horas para pedir la aprobación de sus reformas sociales. Ante este panorama, el exministro de Educación y Salud, Alejandro Gaviria, hizo algunas predicciones preocupantes sobre el futuro del Gobierno nacional y sus apuestas.

Alejandro Gaviria - Foto: GUILLERMO TORRES

Entre otras cosas, dijo que le preocupaba que el Ejecutivo quedara paralizado y en un estado de inacción ante la falta de apoyo que podrían tener sus iniciativas. Sostuvo que le inquietaba, especialmente, lo que pasaría con el sector salud.

“En la discusión de la salud, el debate público se ha hecho sobre si se aprueba la reforma o no. Ese debate se va a volver secundario, porque si no se hace la adición presupuestal y si no se toman las decisiones que hay que tomar, el sistema de salud se va a caer en pedazos”, sostuvo Gaviria en entrevista con la emisora Blu Radio.

Paradójicamente, esta predicción está en consonancia con algunas declaraciones que han hecho tanto el presidente Gustavo Petro como la también exministra de Salud, Carolina Corcho.

De hecho, a comienzos de mayo pasado, durante un discurso que hizo el primer mandatario desde un balcón de la Casa de Nariño, auguró el fin de las EPS si las cosas siguen como van.

“Hoy puedo tener la seguridad, miren esta paradoja, de que si no se aprueba la ley de reforma a la salud, si no se aprueba la ley de reforma a las pensiones, las EPS se acaban, y los fondos privados de pensiones también”, dijo el presidente Petro en su momento.

Pero no fue el único en dar ese vaticinio. Mientras estaba al frente del Ministerio de Salud, Carolina Corcho hizo un pronunciamiento similar.

Carolina Corcho, exministra de Salud. - Foto: GUILLERMO TORRES REINA-semana

“En las proyecciones y modelamientos que hemos hecho en dos años se tendría que ir todo el régimen subsidiado y en cinco años se irían todas las EPS, por el efecto dominó. Luego, es una realidad, no es ideológico”, aseguró la exministra en febrero de este mismo año.