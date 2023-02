“Nos van a ‘democratizar’ el cerebro”: estalla choque entre el presidente Petro y María Fernanda Cabal

Un nuevo choque se registró entre el presidente de la República Gustavo Petro y la senadora del Centro Democrático María Fernanda Cabal; en esta ocasión el mandatario colombiano no dejó pasar un mensaje que publicó en sus redes sociales la congresista, en el cual lanzaba un agudo dardo al gobierno del Pacto Histórico.

La primera en trinar fue Cabal, señalando sin mencionar directamente al jefe de Estado que “al paso que vamos nos van a ‘democratizar’ el cerebro”.

Al paso que vamos nos van a "democratizar" el cerebro. — María Fernanda Cabal (@MariaFdaCabal) February 23, 2023

Mensaje que respondió inmediatamente el mandatario colombiano por la misma vía en su cuenta de Twitter: “Excelente. Si algo hay democratizado en el mundo es el cerebro. El pensamiento humano siempre es un resultado colectivo. El individuo nace siempre en medio del lenguaje que es multitud. Cuando te ensimismas nunca estás sola”.

Excelente. Si algo hay democratizado en el mundo es el cerebro. El pensamiento humano siempre es un resultado colectivo. El individuo nace siempre en medio del lenguaje que es multitud. Cuando te ensimismas nunca estas sola. https://t.co/BpBRxGz71u — Gustavo Petro (@petrogustavo) February 23, 2023

La pelea se dio en medio del revuelo nacional por la ‘lujosa vida’ que ahora ostenta la vicepresidenta Francia Márquez, alta funcionaria que reconoció que para desplazarse a su casa en el exclusivo sector de Dapa utiliza un helicóptero del Estado, inmueble cuyo arriendo, según aclaró, paga de su salario.

No es la primera vez que Petro y María Fernanda Cabal se sacan chispas en Twitter

El escenario del pasado choque entre el presidente Gustavo Petro y la senadora María Fernanda Cabal fue Twitter con el tema de la polémica que se había desatado en Colombia por un proyecto que estaría preparando el Gobierno nacional para sancionar a los conductores de plataformas digitales, amparando el trabajo del gremio de los taxistas, medida que según el Ministerio de Transporte no sería de prohibición, sino de regulación.

La primera en trinar en esa ocasión fue la congresista opositora al gobierno del Pacto Histórico Cabal, quien aprovechó para cuestionar a la administración Petro sobre el pago de un supuesto sueldo a delincuentes bajo la figura de gestores de paz, mientras que castiga a los conductores de las aplicaciones digitales.

María Fernanda Cabal y Gustavo Petro. - Foto: SEMANA/Autor anónimo.

“Un gobierno que les pone sueldo a delincuentes y los nombra gestores de paz, mientras castiga a los ciudadanos que trabajan en su carro sin dañar a nadie (muchos después de perderlo todo en el paro criminal que hicieron los primeros), no merece apoyo ni respeto”, público en el mensaje María Fernanda Cabal.

Un gobierno que le pone sueldo a delincuentes y los nombra gestores de paz, mientras castiga a los ciudadanos que trabajan en su carro sin dañar a nadie (muchos después de perderlo todo en el paro criminal que hicieron los primeros), no merece apoyo ni respeto. — María Fernanda Cabal (@MariaFdaCabal) January 31, 2023

Agudo mensaje que no dudó en responder inmediatamente el jefe de Estado por la misma vía, Twitter, donde Petro insistió en su deseo de sacar a jóvenes de las cárceles en medio de las protestas sociales de 2020 y 2021.

Gustavo Petro en Caldono, Cauca. - Foto: Presidencia

“Senadora, yo solo usé una ley de su presidente favorito con una diferencia, él la uso para negociar con los peores delincuentes en ese momento y yo, para sacar unos jóvenes de las cárceles porque protestaban por las medidas de otro de sus presidentes favoritos”, trinó el jefe de Estado.

Senadora yo solo use una ley de su presidente favorito con una diferencia, él la uso para negociar con los peores delincuentes en ese momento y yo, para sacar unoa jovenes de las cárceles porque protestaban por las medidas de otro de sus presidentes favoritos https://t.co/sbCq42KHZj — Gustavo Petro (@petrogustavo) January 31, 2023

Presidente Gustavo Petro rompe su silencio por ‘lujosa vida’ de Francia Márquez. La defendió y atacó a sus críticos

La tormenta que se desató en Colombia por la ‘lujosa vida’ que ahora ostenta la vicepresidenta Francia Márquez parece no acabar, por el contrario, se viene agudizando conforme pasan los días, panorama que inclusive motivó al presidente Gustavo Petro a pronunciarse.

Presidente Petro apoyó a la vicepresidenta Francia Márquez. - Foto: césar carrión-presidencia

El jefe de Estado lo hizo por medio de su tribuna preferida: Twitter, donde realizó una férrea defensa a la vicepresidenta de su gobierno del cambio, rompiendo el silencio y opinando sobre la nueva vida de Francia Márquez.

En el mensaje arremetió contra los sectores que han criticado a la alta funcionaria, señalando que la molestia con Márquez recae en el color de su piel, lo cual -para su concepto- genera ampolla en sectores de la sociedad.

Francia Márquez, vicepresidenta de los colombianos, a través de la transmisión que hizo en Instagram para hablar de sus lujos en Dapa y su movilización en helicóptero - Foto: Foto del video de la cuenta en instagram @franciamarquezm

“Lo que molesta en realidad a mucha gente del poder mal habido es que tengan que vivir con alguien diferente a ellos en su color de piel y que tengan un poder bien habido”, trinó Gustavo Petro.

Esta es la lujosa vivienda de Francia Márquez en Dapa, sector de ricos cerca de Cali, a donde llega en helicóptero; recibe críticas

No hay duda de que la vicepresidenta Francia Márquez fue el gran fenómeno electoral en las pasadas elecciones. Su designación en el segundo cargo del Ejecutivo, después del presidente, se lo ganó a pulso, en medio de un ascenso vertiginoso hacia el reconocimiento y posicionamiento mundial como una de las mujeres más importantes en la arena política en el país.

Vicepresidenta Francia Márquez publicó su declaración de renta - Foto: Foto equipo de trabajo Francia Márquez y pantallazo cuenta de Twitter Daniel Briceño

Mujer afrodescendiente, activista de derechos humanos, ambientalista, abogada, de origen humilde, venida de esa Colombia profunda por mucho tiempo olvidada e invisibilizada, Márquez despertó la esperanza de miles de ciudadanos.

Sin embargo, en los últimos días, la vicepresidenta ha acaparado la atención, más que por sus gestiones en el cargo, por el ostentoso modo de vida que estaría empezando a llevar.

La vicepresidenta Francia Márquez y a la derecha una imagen del sector de Dapa, cerca a Cali - Foto: SEMANA y API

Lo poco que se sabe de los ingresos y estado de las finanzas de Márquez, más allá de su salario de 25,8 millones como vicepresidenta, está consignado en su declaración de renta, publicada hace 15 días, en la que reportó un patrimonio, es decir, bienes a su nombre, de 96 millones de pesos.

A renglón seguido, como el reporte publicado corresponde al año gravable 2021, en ese momento aún no era vicepresidenta, por lo que no se puede determinar qué tanto ha impactado en su patrimonio el hecho de haber llegado al cargo.

Viviendas en venta en Dapa - Foto: Captura de pantalla búsqueda en Metrocuadrado.com

Lo que sí ha llamado la atención es que la vicepresidenta, según videos divulgados por redes sociales, ha sido vista llegando varias veces a la semana en helicóptero a su lujosa vivienda ubicada en Dapa, en Valle del Cauca.

Dapa es un corregimiento del municipio de Yumbo, Valle del Cauca, muy cerca de Cali, reconocido como una región turística y especialmente por ser un sector de lujosas viviendas campestres de alto valor.

El explosivo que pretendía atentar contra la vicepresidenta Francia Márquez. - Foto: Twitter: @FranciaMarquezM

Frente a este tema, desde la Vicepresidencia le indicaron a SEMANA que, efectivamente, Márquez sí vive en esta zona, a la que debe llegar en helicóptero por motivos de seguridad, ya que así lo recomendó un informe de las Fuerzas Armadas luego de un fallido atentado que le intentaron hacer con explosivos en Suárez, Cauca.

No obstante, la Vicepresidencia indicó que la casa que se ve en las imágenes que circulan por redes no es de la vivienda de Márquez, sino de un vecino. Asimismo, la entidad dejó claro que la alta funcionaria no compró vivienda en este sector, por lo que se desconoce si vive allí en calidad de arriendo o alguna otra modalidad.

Casa de Nariño - Foto: Esteban Vega

SEMANA buscó en portales de compra y venta de vivienda y los resultados arrojan que los inmuebles que aparecen allí, ubicados en Dapa, están en su mayoría entre los 1.500 y los 3.500 millones de pesos.

Frente a los arriendos, la búsqueda arroja que el alquiler de alguna de estas viviendas, en la mayoría de los casos, está por encima de los cuatro millones de pesos.

En este sector del Valle del Cauca también tienen propiedades familias adineradas y líderes políticos de este departamento, como la exgobernadora y presidenta del Partido de la U Dilian Francisca Toro.