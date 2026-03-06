“Nuestra agenda legislativa parte de las necesidades reales”: Ximena Calderón, candidata a la Cámara de Representantes

Se siguen conociendo las propuestas de candidatos al Congreso. Es el caso de Ximena Calderón, candidata a la Cámara de Representantes por Salvación Nacional.

Calderón señaló que el departamento del Meta “necesita una representación en el Congreso que entienda los problemas del territorio y legisle con sentido práctico para resolverlos. Nuestra agenda legislativa parte de las necesidades reales de la región y de la convicción de que el desarrollo del país se construye desde las regiones”.

Vicky Dávila detalló los escándalos que destapó en el Gobierno Petro y pidió votar por La Gran Consulta por Colombia

“Uno de los temas prioritarios es la Vía al Llano, corredor estratégico que conecta al centro del país con los Llanos Orientales. Desde el Congreso impulsaremos iniciativas legislativas que permitan asegurar recursos permanentes para su mantenimiento, la atención de puntos críticos y soluciones estructurales que garanticen la movilidad y la competitividad de toda la región”, también indicó.

Frente a otros desafíos para la región, señaló que su enfoque está en Villavicencio y en las soluciones que necesita en materia de agua potable: “Se requiere una solución definitiva que incluya nuevas fuentes de captación, ampliación de la capacidad de abastecimiento en litros por segundo y un esquema de inversión sostenible que garantice el suministro para las próximas décadas”.

El 8 de marzo los colombianos votarán por la conformación de un nuevo Congreso. Foto: Álvaro Tavera

“La seguridad también será una prioridad legislativa. El Meta ha vivido los efectos del fortalecimiento de estructuras criminales y del debilitamiento institucional en algunos territorios. Desde el Congreso promoveremos iniciativas para fortalecer la Fuerza Pública, mejorar sus capacidades operativas y garantizar que las familias del Meta puedan vivir sin miedo”, recalcó.

Asimismo, manifestó: “Nuestra agenda también incluye una legislación decidida en favor de las mujeres, impulsando políticas públicas que fortalezcan su protección, promuevan su autonomía económica y garanticen mayores oportunidades en educación, emprendimiento y participación”.

Por último, dijo: “Trabajaremos por un marco legislativo que impulse el desarrollo económico, generando condiciones para que los empresarios inviertan y crezcan, siempre en equilibrio con la protección de los trabajadores. Cuando una empresa crece, se generan empleos, oportunidades y bienestar para las familias. El Meta necesita soluciones reales, no discursos. Nuestra tarea en el Congreso será legislar para que las regiones tengan las herramientas que necesitan para avanzar”.