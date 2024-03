“Nuestra bancada no cambiará sus posiciones por presiones y vías de hecho”: Partido Conservador

Desde el Partido Conservador se emitió un mensaje en el que ratificaron que no están de acuerdo con el Gobierno y varias de sus propuestas. “El Congreso de la República es una rama del poder independiente, con funciones constitucionales claras, que representa la voluntad del pueblo expresada en las urnas”, aseguraron desde la colectividad.

Igualmente, aclararon que no cambiarán de parecer. “Nuestra bancada no cambiará sus posiciones por presiones y vías de hecho. Tenemos muy claro lo que hoy reclaman los colombianos desde las regiones y bajo ese mandato actuaremos para recuperar el orden”, dijeron.

El Congreso de la República es una rama del poder independiente, con funciones constitucionales claras, que representa la voluntad del pueblo expresada en las urnas.



Nuestra Bancada no cambiará sus posiciones por presiones y vías de hecho. Tenemos muy claro lo que hoy reclaman… — Partido Conservador (@soyconservador) March 18, 2024

El mensaje surge luego de que se cancelara un desayuno convocado por el presidente Petro con distintas bancadas. Allí estaban invitados los 14 senadores que integran la Comisión Séptima del Senado donde se espera discutir la reforma a la salud. Sin embargo, el encuentro habría sido cancelado debido a que al parecer pocos de ellos iban a asistir.

Desde el Partido Conservador se envió otro mensaje en las últimas horas en el que aclararon que no respaldarán las ideas de Petro con las que no están de acuerdo. “Es el momento para que todos los sectores políticos y sociales actuemos unidos en la defensa de nuestra democracia. Las acciones populistas no pueden seguir llevando a Colombia por el camino de la inestabilidad que facilita que los grupos criminales asuman control territorial de nuestras regiones ante las órdenes que impiden hoy la acción de nuestras Fuerzas Militares”, aseguraron.

La bancada del Partido Conservador se declaró en independencia al gobierno Petro. | Foto: Partido Conservador

En el Partido Conservador algunos congresistas han sido más cercanos al Gobierno. Aunque hay varios que se han mantenido en la oposición, se sabe de otros que tienen contacto con la Casa de Nariño.

Por otro lado, el fantasma de la constituyente, lanzado por Petro el pasado viernes, generó distintos temores en varios sectores. Desde la colectividad cuestionaron los mensajes del mandatario. “Desafortunada la actitud del presidente en sus insistentes llamados al desorden desde la institucionalidad que representa. En un Estado de derecho como el que rige en Colombia, existe el derecho a la protesta pacífica, sin que esas manifestaciones impliquen sustituir las funciones constitucionales del Congreso y de las altas cortes. Hoy lo que claman los colombianos es recuperar el orden para avanzar y solucionar los problemas”, afirmaron desde el Partido Conservador.

Efraín Cepeda es el presidente del Partido Conservador. | Foto: Partido Conservador

Por ejemplo, en medio del nombramiento de la nueva ministra de Deporte, Luz Cristina López, varios cuestionaron su cercanía con el representante Alfredo Ape Cuello, de esa bancada. Ella respondió por esa polémica a SEMANA.

“Conozco al doctor Ape como una figura política, pues como lo puede conocer la mayoría de los colombianos. Lo tengo referenciado como un político que se interesa en asuntos del deporte, así como tengo identificadas a otras personas que siendo políticas, si uno se acerca a hablar de deporte, van a ser receptivas. Por mis actividades en el deporte me lo he encontrado en algunas reuniones, sobre todo a partir de los últimos desarrollos de eventos multideportivos en Colombia”, aseguró la ministra.

Luz Cristina López, ministra del Deporte. | Foto: Juan Sebastian Cruz

La nueva funcionaria del Gobierno dijo que se lo ha “encontrado” pero negó que sea aliada o “apéndice” del Partido Conservador y del congresista. “Eso realmente no es así. Creo que cualquiera puede identificar y reconocer en mi trayectoria que yo no sé qué es hacer una campaña política. Yo nunca he estado en una campaña política. Yo no sé qué es armarle un voto a ningún político porque es que nunca lo he hecho”, afirmó la ministra de Deporte.