La precandidata presidencial Vicky Dávila le aplicó un poco de su misma medicina al presidente Gustavo Petro y pidió desde Sabaneta, Antioquia, a los militares del país que desobedezcan la orden del mandatario de trabajar conjuntamente con el régimen de Nicolás Maduro.

Eso generó una gran molestia en el mandatario; quien le pidió al área jurídica de la Presidencia tomar acciones. Sin embargo, Dávila le contestó nuevamente.

“Petro, usted que perteneció al grupo terrorista M-19, sabe que la sedición requiere tener armas, mi arma fue un megáfono. Yo digo la verdad, como siempre. Nuestros policías y militares no pueden obedecer su orden de ir a ‘trabajar’ conjuntamente con el Cartel de los Soles liderado por Maduro. Respete a nuestras Fuerzas Armadas”, aseguró Dávila.

Petro, usted que perteneció al grupo terrorista M-19, sabe que la sedición requiere tener armas, mi arma fue un megáfono. Yo digo la verdad, como siempre. Nuestros policías y militares no pueden obedecer su orden de ir a “trabajar” conjuntamente con el Cártel de los Soles… https://t.co/EUjInX9FmG pic.twitter.com/ezXwL7lTnm — Vicky Dávila (@VickyDavilaH) October 3, 2025

El presidente Gustavo Petro le había reclamado a la periodista porque, según él, lo que dijo en Nueva York cuando les pidió a los soldados de Estados Unidos desobedecer a Trump fue que ningún soldado de un Estado debe volcar sus armas contra la humanidad.

Petro le pidió a su secretario jurídico de la Presidencia que tomara acciones legales contra quienes hagan esos comentarios, los mismos que él hizo en Estados Unidos, pero ahora no le gusta que se los hagan a su Gobierno.

“Periodistas que están insinuando que hay que desobedecer esa orden y hay que matar a la juventud, les pido a las oficinas jurídicas del Gobierno que empiecen a poner denuncia por sedición”, aseguró el mandatario.

Dávila le contestó: “Aquí espero su denuncia ante su fiscal de bolsillo. No le tengo miedo, Petro; hágame lo que quiera, pero usted, que sí ha sido un sedicioso que Colombia perdonó, sabe que nuestros militares y policías no tienen por qué servirle al narcodictador Nicolás Maduro, su amigo. Ellos no lo van a obedecer en eso, ellos van a obedecer la Constitución. Sus amenazas no me harán retroceder jamás”, dijo.

Vicky Dávila le pidió a los soldados desobedecer la orden de Petro de apoyar al régimen de Nicolás Maduro. | Foto: Movimiento Valientes.

El episodio recuerda el discurso que dio Gustavo Petro en Nueva York, en el que pidió desde una de sus calles, con megáfono en mano, que los soldados de ese país desobedecieran la orden del presidente Donald Trump de apoyar a Israel en contra de Palestina.

Ahora Dávila, con megáfono en mano desde Sabaneta, pidió a los soldados colombianos no volcar sus armas en favor del régimen de Nicolás Maduro en Venezuela.