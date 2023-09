Nueva denuncia en contra del candidato a la alcaldía de Sincelejo, Yahir Acuña: audio revelaría que estaba entregando plata a diputados del departamento

“La plata que le entregaron a los diputados en diciembre del año pasado la entregué yo, que entregué mil barras. Y después en Semana Santa, que (sic) entregué otros mil, los entregué yo, los puse yo; y los diputados pensando que es que ¡ay, Yahir!, no le den, no le den, si yo soy el que la estoy entregando”, se le escucha decir al candidato.

No se trata de la única polémica de Acuña. Recientemente, esta revista publicó que Acuña habría ofrecido pavimentar las vías de la ciudad a cambio de votos. El problema, además de lo evidente, es que las obras habrían quedado mal hechas, lo que terminó indignando más a los ciudadanos.

“Aquí vino el señor aspirante a la Alcaldía a proponernos que nos iba a arreglar la calle, la vía. Esta calle fue arreglada hace aproximadamente un año con balasto y cemento, ahora vino el señor Yahir a tirarnos baldes de asfalto pensando que de pronto iba a ser una mejoría para la calle y lo que hubo fue peor, no nos ha servido porque echó una capita por encima (...), él habló y dijo que si la arreglábamos, nosotros le colaborábamos”, contó una de las personas que pidió reserva de su identidad.

Según dijo esa persona, la actual administración les prometió pavimentar la calle, pero eso hasta el momento no se ha logrado. Y por eso, Acuña aprovechó para buscar una solución a esa problemática en medio de las elecciones, pero tampoco lo hizo bien.

“Lo que se hizo fue a cambio de votaciones, pero no fue lo que nosotros queremos. Nosotros queremos la pavimentación de la calle, no esto que se lo lleva el agua”, reclamó la persona, quien contó que eso genera que muchas veces haya otros barrios afectados cuando llueve porque se recoge todo lo que va a su paso.

El ciudadano dijo que las pavimentaciones han sido “a cambio de votaciones por el señor Yahir Acuña, que le agradecemos a él porque de todas maneras la calle la teníamos muy maluca, acá no entraban ni los burros”, afirmó la persona.

No se trata de las únicas polémicas de Acuña a lo largo de su trayectoria política. El exrepresentante a la Cámara ha sido investigado por la Corte Suprema de Justicia por parapolítica. Además, tuvo relación con Enilce López, alias la ‘Gata’, una empresaria del Caribe condenada por homicidio e investigada por nexos con los paramilitares.

Acuña ha negado esos nexos desde que estaba en el Congreso. “Yo no fui quien trajo a Jorge 40 al departamento de Sucre. Yo no he sido condenado, la otra orilla sí. Yo pido que capturen a Carlos Mario García, alias el Médico, para que este paramilitar diga quiénes tuvieron concubinato con Jorge 40 y Rodrigo Cadena”, dijo en una ocasión en la que fue acusado de esos hechos en 2015.