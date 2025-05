Nuevo lío para Laura Sarabia: la acusan de presunto “abuso de poder” y “desvío de recursos públicos”

La ministra de Relaciones Exteriores de Colombia, Laura Sarabia Torres , suma otro problema. SEMANA conoció que a la Procuraduría llegó una queja disciplinaria en su contra por hechos ocurridos el pasado miércoles 30 de abril. En particular, se le señaló de presunto abuso de poder y aparente desvío de recursos públicos para fines privados.

La versión de Camargo Arévalo es que a Sarabia Torres se le ha visto utilizando salones, equipos de sonido, atriles, muebles, vehículos oficiales y personal de planta del Ministerio para, supuestamente, coordinar y ejecutar acciones privadas que no tendrían relación alguna con el cumplimiento de los fines del Estado ni la misión de la cartera que direcciona.

“Una vez ya iniciada la rueda de prensa, la ministra, en primer lugar, dedicó un tiempo a dar declaraciones públicas en relación con un tema estrictamente privado y personal, alegando que por el hecho de que ella fuese un agente gubernamental no perdía su derecho a la defensa y expuso a los comunicadores presentes todos sus planes personales e iniciativas tendientes a llevar felizmente a cabo esta actividad privada, relacionada con actuaciones judiciales que solamente a ella le competen en su condición de persona natural, no con su calidad de funcionaria pública, y que no tienen ninguna relación con sus funciones legales y reglamentarias”, manifestó ante la Procuraduría.