Otra patraseada de Claudia López: no pudo ratificar ante una jueza los graves señalamientos que hizo contra SEMANA y Vicky Dávila

La aspirante presidencial Claudia López demostró una vez más que una cosa es lo que dice y publica en sus redes sociales y otra lo que puede sostener frente a los jueces de la república. El pasado 15 de octubre de 2024, a las 3:00 p. m., la exalcaldesa, en medio de un interrogatorio de parte, no pudo ratificarse en las graves acusaciones que lanzó contra SEMANA y su entonces directora, Vicky Dávila, luego de que este medio, el 23 de septiembre de 2023, publicó el expediente, con grabaciones, sobre una supuesta corrupción en torno al metro de Bogotá y en la cual resultó salpicada ella y su esposa, Angélica Lozano.

López, en su cuenta en X, dijo que se trató de un “montaje” de los periodistas. “El montaje de Vicky Dávila sobre el metro de Bogotá es falso y ya fue desmentido en la Corte Suprema, la Fiscalía y la misma revista”, sostuvo la exalcaldesa el 8 de mayo de 2024, al mismo tiempo que se conoció que había sido llamada a interrogatorio debido a este escándalo por un fiscal delegado ante la Corte.

En su comparecencia ante una jueza, donde se la vio pausada, precavida y nerviosa, acompañada de documentos, el abogado de la contraparte, Sergio Rojas, le preguntó: “En un mensaje publicado en la red social X, el 8 de mayo, a las 3:25 p. m., usted escribió: ‘El montaje de Vicky Dávila sobre el metro de Bogotá es falso y ya fue desmentido en la Corte Suprema, la Fiscalía y la misma revista’. Sobre esa frase le pregunto: ¿qué evidencia específica tenía usted de la existencia de un montaje?”.

Claudia López se tomó seis segundos, respiró, clavó su mirada en un papel y no pudo ratificarse. Por el contrario, esto afirmó: “Señora jueza, en esta pregunta se me pretende involucrar en un tema de carácter penal y, además, se refiere potencialmente a hechos que están en proceso de investigación judicial en curso y ante los cuales tengo el derecho y el deber de reserva”.

La exalcaldesa Claudia López tuvo que retractarse por las denuncias de SEMANA por corrupción en el Metro de Bogotá. | Foto: Empresa Metro de Bogotá

La respuesta de la exalcaldesa sorprendió, pues reconoció que las indagaciones en su contra y en el caso de su esposa continúan, pese a que en el mensaje en X había dicho que ese tema ya había sido “desmentido” por la Corte Suprema de Justicia y la Fiscalía.

El interrogatorio de parte dejó, asimismo, otra evidencia: Claudia López, al parecer, quiso evadir su responsabilidad de la siguiente manera. Cuando la jueza le insistió en la pregunta del abogado acerca de si la cuenta @ClaudiaLopez en X está bajo su “titularidad y control”, ella respondió pausadamente y volvió a observar los documentos de apoyo sobre su mesa: “La cuenta está bajo mi titularidad, pero en diferentes momentos diferentes personas han tenido acceso a ella por razón de mis desempeños laborales. Luego no está exclusivamente bajo mi control”.

En la portada del 23 de septiembre de 2023, bajo el título ‘¿Corrupción en el metro de Bogotá?’, SEMANA reveló el expediente secreto que habla de supuestas coimas alrededor de la megaobra. La clave fueron unas interceptaciones legales de la Fiscalía en las que participaron varias personas, con dos protagonistas principales: José Joaquín Silva Ardila, exempleado del Ministerio de Transporte, y un ciudadano chino referenciado como William o Dong. Las interceptaciones más comprometedoras fueron realizadas entre enero y marzo de 2022, justo antes de las elecciones al Congreso.

En ellas se habla del pago de supuestas coimas por más de 10.000 millones de pesos, de los cuales, al parecer, unos 6.000 millones irían “a los verdes” para financiar campañas al Congreso a cambio de resultar favorecidos con contratos en torno al metro de Bogotá. Los reveladores documentos contienen varias menciones a la entonces alcaldesa, Claudia López, y a su esposa, la senadora Angélica Lozano.

La exalcaldesa Claudia López no pudo demostrar sus afirmaciones contra SEMANA. | Foto: juan carlos sierra-semana

En una de las grabaciones, Silva Ardila señala: “La plata se está moviendo de una manera impresionante. No te digo que ya los chinos le giraron; estando yo ahí al frente con ellos, me mostraron; vea, me están diciendo que gire, le giramos 3.000 millones el lunes, y el jueves pasado tenían que girar los otros 3.000 millones y que era urgente, que era urgente… Pues yo no sé, pero eso para el partido ese Verde donde ella participa, eso fue para el Partido Verde, para elegir seguro a la señora de ella, a la que está en el Senado… a la distinguida dama, dama de cortesía de la alcaldesa. Entonces, de seguro es para la campaña para ella, esa plata, esa plata era para la campaña de ella”.

En 2024, fuentes cercanas a Claudia López y a Angélica Lozano le aseguraron a SEMANA que Silva, quien se escucha en las grabaciones, había manifestado ante las autoridades que había hecho “una broma”. Sin embargo, los investigadores siguieron con las pesquisas, pues se les hizo imposible que unas personas mantuvieran una broma por tantos meses en una época tan coyuntural, ad portas de las elecciones al Congreso, cuando era candidata la esposa de la entonces alcaldesa de Bogotá.

Aunque la pareja había utilizado el argumento de la supuesta “broma” para descalificar la denuncia, ante la jueza, en el interrogatorio de parte, Claudia López tampoco se pudo sostener en lo que había escrito en sus redes sociales. Evadiendo por completo lo que dijo, la exalcaldesa respondió a la jueza. Sin despegarse de los documentos, respiró, volvió y revisó unos apuntes, como si estuviera leyendo, levantó la cabeza y manifestó: “En primer lugar, no me consta la difusión de noticias en particulares medios de comunicación, puesto que no puedo recordar de memoria qué haya publicado cada medio de comunicación sobre cualquier tema en particular; y, en segundo lugar, ir más allá de esta respuesta implicaría violar la obligación constitucional de protección de la reserva que tengo sobre procesos judiciales en curso”.

La exalcaldesa también indicó que desconocía la existencia de grabaciones, pese a que rindió interrogatorio por esos hechos. La jueza, durante su declaración, le preguntó: “Diga como es cierto, sí o no, que en septiembre de 2023 se difundió una grabación (...) o no, donde se escuchaba a quien dice ser el señor José Joaquín Silva mencionar su nombre, relacionándola con una contratación del metro de Bogotá. Le pido, por favor, que responda a la pregunta, doctora”.

La alcaldesa Claudia López y la senadora Angélica Lozano fueron salpicadas en medio del escándalo por posible corrupción del Metro de Bogotá. | Foto: Semana

Claudia López, mirando fijamente a la jueza, se tomó unos segundos. Luego, miró un documento y contestó: “Uno, no me consta ni nunca he escuchado ninguna grabación en ese sentido; y, dos, cualquier respuesta más allá de este sentido involucra la violación de mi obligación constitucional de reserva en el proceso judicial”.

El interrogatorio de parte duró una hora y media. Claudia López no pudo ratificarse en sus acusaciones contra SEMANA y Vicky Dávila, a quien le había puesto mensajes amenazantes en X. “¿Ahhh, te asustaste, Vicky Dávila? (...) Sabes perfectamente que manipulaste la info que te filtraron, que hiciste un montaje en portada para difamarnos (que es un delito)... Ahora sí te asustaste, y con razón. Porque la difamación, el hostigamiento y el sicariato moral no son ‘una broma pesada’, son delitos que dan condenas y multas”.

Ante la jueza, Claudia López pareció olvidarlo todo. Incluso, a quien es su pareja. El abogado de la contraparte le preguntó: “Infórmele a este despacho qué parentesco o relación tiene usted con la señora Angélica Lozano Correa”. Y ocurrió algo inesperado. La exalcaldesa se quedó en silencio, miró a la cámara, tomó un papel y respondió: “Le agradecería que precise, señora jueza, la cédula de la persona a la que se refiere y el cargo de la persona a la que se refiere; puede haber muchas personas con el mismo nombre”.