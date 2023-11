Otty Patiño, jefe de la delegación de paz del Gobierno, asegura que el ELN no tiene más excusas para retrasar la liberación del papá de Luis Díaz

Así mismo, no está clara la fecha para el inicio del nuevo ciclo de paz que estaba previsto para la primera semana de noviembre. En un principio por problemas logísticos, la negociación se postergó unos días, pero con este secuestro no está claro cuando se encontrarán en pleno las delegaciones de paz.

“Actualmente, no hay ganadero, comerciante, agricultor, político o persona prestante que no haya sido extorsionado. El pánico que tenemos los habitantes de la región nos obliga a no denunciar y a mantener muchos secuestros en silencio, para no caer en la crueldad y el horror de esos asesinos”, señala una fuente de la zona.