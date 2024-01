“Pablo Escobar me dijo que tenía que conocer al jefe en Cuba para hacer negocios y así fue”: Carlos Lehder reveló cómo fue su encuentro con Raúl Castro

Carlos Lehder se destapó con SEMANA . En una extensa entrevista que será divulgada este miércoles 24 de enero, a las 12:00 m. en el programa Vicky en Semana , entregó detalles desconocidos que no alcanzó a detallar en su más reciente libro que ya está en venta en las principales librerías del país.

“Pablo (Escobar), que tenía su cajita de recursos y de ideas, me dijo: ‘Usted tiene que conocer al jefe-jefe allá para que hagamos negocios’. Y así fue, Pablo terminó exportando cocaína a Cuba. Nadie puede tener un bote, una lancha, una chalupa, es prohibido tocar el mar en Cuba y resulta que entraron y sacaron cocaína, obviamente Fidel Castro tenía que saber, él era el director de la orquesta”, contó.

Lehder también afirmó: “Especulo que Fidel Castro estaba al tanto de todo, pero yo no sé porque no los vi juntos conversando. Sé que Raúl Castro era el comandante de esa operación, el dirigente y hago énfasis en que ellos, aunque no sabían traficar cocaína, intentaron, inmediatamente, controlar todo el negocio”, confesó.