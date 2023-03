Pacto Histórico: estos son los congresistas que no han reportado su declaración de bienes y rentas

Desde 2019 quedó claro en la Ley 2319 que todos los altos directivos del Estado, servidores públicos electos mediante el voto popular y contratistas deben registrar la información de bienes y rentas, la declaración de renta y el conflicto de intereses.

Dicha información que es pública y puede ser consultada por cualquier colombiano, se encuentra en la página de la Función Pública y SEMANA encontró, con sorpresa, que la mayoría de integrantes del Pacto Histórico no ha reportado dicha información, a pesar de que el incumplimiento de la norma podría generar la pérdida de investidura.

En la Cámara de Representantes el único que registró dichos documentos fue David Racero, presidente de esa corporación, quien subió la información el pasado 6 de febrero de 2023. Los demás integrantes del Pacto Histórico no lo han hecho. En esa lista están:

En una audiencia en el Congreso, Susana Boreal confesó que fuma marihuana todos los días. - Foto: Prensa Cámara de Representantes

Alirio Uribe; Eduard Sarmiento; Gabriel Becerra; Heráclito Landinez; Alejandro Ocampo; Pedro Suárez; Luz Múnera; Carmen Ramírez; David Toro; Mary Perdomo; Norman Bañol; Etna Argote; Jorge Bastidas; José Tejada; Gloria Arizabaleta; Ingrid Aguirre; María del Mar Pizarro; Erik Velasco; Ermes Pete; Gabriel Parrado; Jorge Cancimance; Leyla Rincón; Susana (Gómez) Boreal; Dorina Hernández; Cristobal Caicedo; Agmeth Escaf; Alfredo Mondragón; Leider Vásquez y María Fernanda Carrascal.

Los congresistas del Pacto Histórico tendrán que aportar entre 1 y 6 millones para financiar un plan estratégico de comunicaciones que impulse las reformas del Gobierno Petro. Algunos están inconformes. - Foto: cortesia presnsa camara de representantes

Si se llegaran a sumar partidos afines al Pacto Histórico la lista crecería. Todos los representantes de Comunes no han hecho el trámite y en la Alianza Verde ocurre algo parecido.

Llama la atención que Catherine Juvinao, quien llegó al Congreso con las banderas de ‘trabajen vagos’, no haya hecho la publicación de sus documentos y el último registro sea de noviembre de 2022.

El presidente del Senado, Roy Barreras. - Foto: SEMANA

El panorama en el Senado no es muy diferente. A pesar de estar en la presidencia del Congreso, Roy Barreras no está dando ejemplo y no ha publicado la información, su último registro es del 10 de febrero de 2020, según la información de la Función Pública. El único senador del Pacto Histórico que ha cumplido con la Ley vigente es Iván Cepeda, que reportó la documentación debidamente.

Iván Cepeda, senador de la República - Foto: ESTEBAN VEGA LA ROTTA

Los senadores del Pacto Histórico que no han hecho el trámite, además de Barreras, son: Alexander López; María José Pizarro, Gloria Inés Flórez; Jahel Quiroga; Clara López; Aida Avella; Paulino Riascos; Wilson Arias; Esmeralda Hernández; César Pachón; Isabel Cristina Zuleta; Robert Daza; Alex Flórez; Pedro Flórez; Sandra Jaimes; Martha Peralta y Piedad Córdoba.

Lo curioso es que los congresistas que se posesionaron el 20 de julio de 2022 debieron hacer pública esta información y por eso, es extraño que muchos no lo hayan hecho.

“Cabe resaltar que la presentación de la declaración de bienes y rentas, así como la existencia de conflictos de interés, deberá ser actualizada cada año mientras exista la calidad de sujetos obligados. Esta información será requisito para posesionarse, ejercer o retirarse del cargo”, dice la Función Pública.

Nicolás Petro no ha presentado la declaración pública de los bienes y rentas desde el 2020, cuando fue elegido diputado

Mientras Nicolás Petro sigue convertido en tendencia en las redes sociales y gran parte de la opinión pública le pide que muestre públicamente sus ingresos y retenciones, que declaró ante la Dirección de Impuestos y Aduanas (DIAN), para corroborar si reportó o no los 1.000 millones de pesos que, según su esposa, Day Vasquez, recibió por parte de los controvertidos Samuel Santander Lopesierra y el Turco Hilsaca, el joven político no ha presentado la declaración pública de los bienes y rentas desde el 2020.

Nicolás Petro en la Asamblea del Atlántico este 14 de marzo de 2023. - Foto: Autor anónimo

Precisamente, ese año se posesionó como diputado del Atlántico bajo la figura de oposición tras la derrota que sufrió por parte de la hoy gobernadora Elsa Noguera.

La Ley 2319 de 2019, según la página de la Función Pública, dice “que altos directivos del Estado, servidores públicos electos mediante voto popular, contratistas o personas jurídicas que prestan función pública deben registrar y publicar la información de bienes y rentas, conflictos de interés y declaración del impuesto sobre la renta y complementarios en su propósito de fortalecer la transparencia en la administración pública”.

Sin embargo, el diario El Tiempo confirmó que el hoy diputado del Atlántico no ha presentado oficialmente la información.

Además, según la publicación proactiva de la declaración de bienes y rentas y registros de conflictos de interés, que es de carácter pública, el hijo del presidente solo llenó sus datos personales, pero no declaró el salario, cesantías, gastos de representación, honorarios, otros ingresos, ahorros, bienes y demás.

Nicolás Petro no ha presentado la declaración pública de los bienes y rentas desde el 2020, cuando fue elegido diputado. - Foto: Autor Anónimo

Aparecen entre otros los nombres de sus padres: Gustavo Petro Urrego y Katya Burgos, además de su entonces cónyuge: Dayssuris Vásquez Castro. Las demás casillas permanecen en blanco.

¿Por qué Nicolás Petro no ha registrado dicha información en el Sigep? Esa es otra de las preguntas que deberá responder el hijo del Presidente.