Paloma Valencia arremete contra Petro por presión a la Corte Suprema para elección de fiscal: “las instituciones se respetan”

A esto se sumaron las declaraciones entregadas por el mandatario colombiano desde ese día, en las que ha manifestado de manera directa que los magistrados no fueron secuestrados ni resultaron heridos en medio de la manifestación presentada en el Palacio de Justicia .

“Este gobierno ha presentado una terna de mujeres decentes y capaces de acabar la impunidad. No hay razón alguna para no elegir entre ellas”, afirmó Petro. Al mismo tiempo, aseguró que sus ternadas provocaron un “terremoto” en la Corte Suprema, a la que sigue cuestionando por no elegir.