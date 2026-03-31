Política

Paloma Valencia cuestiona decisión de suspender órdenes de captura a cabecillas de bandas: “Quieren tomarse Antioquia”

La candidata presidencial aseguró que esa decisión tiene intereses electorales.

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Redacción Semana
31 de marzo de 2026, 2:59 p. m.
Paloma Valencia aseguró que la decisión de levantar órdenes de captura de los cabecillas tiene intereses electorales.
Paloma Valencia aseguró que la decisión de levantar órdenes de captura de los cabecillas tiene intereses electorales. Foto: Guillermo Torres / Semana

La candidata a la Presidencia, Paloma Valencia, cuestionó el levantamiento de las órdenes de captura de 23 cabecillas de las bandas criminales que delinquen en Medellín y el Área Metropolitana del Valle de Aburrá.

La Fiscalía tomó esa decisión, siguiendo las solicitudes presentadas por el Gobierno nacional, en un contexto en el que estas personas pertenecen a una mesa de diálogos en el marco de la paz total urbana con los grupos delincuenciales.

“El Gobierno insiste en liberar criminales a pesar de que todos los colombianos hoy estamos sufriendo un aumento de la violencia, del terrorismo, del secuestro, de los asesinatos. El Gobierno insiste en darle contentillo a toda la criminalidad, ahora en Antioquia, a la que odian, seguramente para poder tener una acción”, cuestionó la candidata.

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Entre los beneficiados por la medida están jefes de bandas como Albert Antonio Henao Acevedo, alias Alber; Andrés D’maría Oliveros Correa, alias Mundo Malo; Andrés Felipe Rodas Montoya, alias Yerbas; Carlos Augusto Correa López, alias Mono Pepe; Dayron Alberto Muñoz Torres, alias el Indio; Élder Darbey Zapata Rivera, alias Grande Pa, y Fredy Alexánder Henao Arias, alias Naranjo. Todos ellos son señalados de perpetrar extorsiones a los comerciantes y de ser autores de los hechos de inseguridad en Medellín.

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Valencia afirmó que “aquí no podemos olvidar que el 54 por ciento de los votos que sacó el Pacto Histórico lo sacaron en 126 municipios donde están los grupos ilegales, municipios sobre los que la MOE había advertido que tenían un riesgo electoral por la presencia de los violentos. Ahora quieren tomarse Antioquia con los violentos también para ganar las elecciones”.

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La candidata presidencial anunció que denunciará ante las instancias internacionales esta decisión del poder Ejecutivo porque, advierte, “el Gobierno está siendo cómplice de la criminalidad en Colombia”.