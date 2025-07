Paloma Valencia paró en seco a Gustavo Petro y desmintió su discurso: “Presidente, usted falló; hoy Colombia está quebrada”

La senadora del Centro Democrático, Paloma Valencia, le salió al paso al discurso que pronunció el presidente Gustavo Petro en la instalación del nuevo período legislativo del Congreso en la tarde de este domingo 20 de julio.

“Este no es solo mi discurso. Es la voz de los colombianos que me escribieron desde cada rincón del país. Les pregunté en redes: ‘¿Qué le dirías al presidente?’ Recibí cientos de mensajes con dolor, angustia, sueños y esperanzas. Pero, sobre todo, encontré una tristeza cansada. Y lo compruebo en cada contacto en las calles. La gente que no quiere más discursos. Ni de este Gobierno. Ni de nadie", le dijo.

La gente, según Valencia, “solo quiere vivir, trabajar, estudiar, emprender, volver a casa sin miedo. Esa Colombia silenciosa y trabajadora merece una salida”.

Instalación del Congreso 2025, senadora Paloma Valencia. | Foto: ESTEBAN VEGA LA ROTTA

La senadora contradijo al presidente y le dijo que, contrario a lo que le afirmó a los colombianos, “Colombia no está bien. Y no lo digo yo, lo dice la gente. Está cansada de la inseguridad, del desempleo, del caos. Pero más que nada, está cansada de las excusas”.

Y siguió: “Colombia no necesita más discursos, necesita hechos. Queremos un país que funcione. Vivir tranquilos. Vivir sin miedo. Pero cuando se le exige, señor presidente, usted mira al pasado, busca culpables: el Congreso, la oposición, sus 52 ministros y 126 viceministros”.

Instalación del Congreso 2025, Presidente Gustavo Petro. | Foto: ESTEBAN VEGA LA ROTTA

La congresista dijo que el presidente es el responsable de su gestión. “No es hacer normas, como los congresistas, ni discursos, que hacemos todos. Es ejecutar, usted tiene la chequera. Debe invertir bien el dinero y cambiar la vida de los colombianos. Y ha fallado en eso”, manifestó.

Visiblemente preocupada, Paloma Valencia le dijo a Gustavo Petro: “Hoy Colombia está quebrada. Bajo su mandato, la deuda pública superó por primera vez los $ 1.000 billones, llegó al 61.3 % del PIB, la más alta de la historia. Uno de cada cinco pesos se destina a pagar deuda. Gasta lo que no tiene”.

Instalación del Congreso 2025, réplica de la senadora Paloma Valencia. | Foto: ESTEBAN VEGA LA ROTTA

Según sus cifras, el Gobierno Petro ha tenido mucha plata. El presupuesto fue 17 % mayor que el anterior: 68 billones más. ¿Dónde está esa plata?, preguntó.

Este mandato, “no cumplió su promesa de superar la pobreza”, enfatizó Valencia. Y puso varios ejemplos: “En 2023 solo 338.000 personas salieron de la pobreza y en 2024 apenas 251.000. En los municipios PDET, la pobreza incluso aumentó. Este Gobierno también redujo los subsidios. Ingreso Solidario y Familias en Acción llegaban a 5,1 millones de hogares. Su Renta Ciudadana excluyó a 2,2 millones”.

Valencia respondió a cada uno de los resultados entregados por el presidente. “Usted, presidente, prometió mejorar la salud. Su gestión ha sido desastrosa. Los más pobres encuentran urgencias cerradas, escasez de medicamentos y no tiene como pagar una atención que antes tenían”.

Le recordó que él, a través de la Superintendencia Nacional de Salud, “se tomó las EPS diciendo que los privados las manejaban mal. Pero los resultados bajo su intervención son peores”.

“Las quejas en el sector salud aumentaron 25 %. No pagan a hospitales. La deuda subió de $ 9 a $ 17,4 billones. Los patrimonios pasaron de -$ 1,5 billones a -$ 10 billones. Esa es su gestión”, argumentó.

La senadora también rajó los resultados en seguridad entregados por el primer mandatario.

“Fracasó su política de paz total. La Defensoría alerta sobre 740 municipios dominados por ilegales, sin garantías electorales. Otra prueba de su fracaso en seguridad. No permitiremos que esto se use para justificar un intento de perpetuarse en el poder. Ese es el libreto venezolano: crear el caos y usarlo como excusa para el autoritarismo. No dejaremos que derrumbe la Constitución. Colombia debe estar alerta: cuando un Gobierno siembra desconfianza en la democracia, está preparando su asalto”, dijo.

El atentado contra el senador Miguel Uribe Turbay, quien sigue luchando por salvar su vida, también ocupó un apartado en el discurso de Valencia.

Curul del Senador Miguel Uribe en el Congreso. | Foto: ESTEBAN VEGA LA ROTTA

“Miguel Uribe Turbay fue víctima de un atentado luego de que usted, como con tantos, lo estigmatizara. ¡Le dispararon a un precandidato presidencial! Que usted ya había señalado. Usted tiene que responder por la seguridad de todos los colombianos, por las garantías de la oposición. Presidente, en eso también ha fracasado. Dios hará el milagro de que Miguel vuelva a la política. Como también cuidará a Álvaro Uribe. Lo persiguen sin pruebas. Eso no es justicia, es venganza de los les abren y visitan cárceles, se suben a las tarimas con criminales y les ofrecen leyes para su impunidad. Y cuando un país confunde venganza con justicia, pierde su alma".

La senadora también le envió un mensaje al presidente: “Petro, usted ha gobernado con ideología y con improvisación. Ha querido dividir, ha dejado sembrar miedo, ha ido dejando apagar la esperanza de nuestro país. Pero le tengo una noticia, somos millones los colombianos que sabemos que: ¡Colombia no cae! Colombia no se rinde. No se agacha. No obedece al caos".