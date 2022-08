Paloma Valencia se solidariza con María Fernanda Cabal tras amenazas de seguridad a sus hijos

Este lunes 22 de agosto, SEMANA conoció que una de las hijas de la senadora del Centro Democrático, María Fernanda Cabal, estaría en la mira de las disidencias de las Farc, las cuales están al mando de alias Iván Márquez, que según información de inteligencia, hoy permanece en estado crítico en una clínica en Caracas.

La información les llegó a través de las autoridades, que no dudaron en extremar las medidas de seguridad frente a la familia y de paso a la joven. Sin embargo, José Félix Lafaurie y María Fernanda Cabal decidieron sacar a su hija del país junto con otro de sus hijos.

Ambos jóvenes salieron de Colombia desde el fin de semana anterior, dejando así parte de sus proyectos atrás, además deberán manejar sus asuntos desde el exterior, al menos, mientras el riesgo baja. Por su parte a la senadora le reforzaron nuevamente las medidas de protección.

Cabe mencionar que desde hace muchos años, Cabal está en el foco de las Farc y el ELN, por ejemplo, el 26 de noviembre de 2010, cuando las Fuerzas Militares dieron de baja a alias Uriel, comandante del Bloque Occidental de los helenos, en su computador reposaba información que apuntaba a atacar a la senadora uribista. El propio fiscal Francisco Barbosa fue quien le suministró la información a la congresista.

Además, en algunos computadores incautados a unas células de la primera línea, se encontraron correos entre ese grupo y las disidencias donde aparecía el nombre de María Fernanda Cabal y las especificaciones de un terreno familiar en Cerrito, Valle.

En ese sentido, la también senadora uribista, Paloma Valencia, se refirió a la noticia publicada por SEMANA a través de su cuenta de Twitter,

La parlamentaria aseguró que el país debe entender las diferencias ideológicas, ya que son bases de la democracia. “Colombia tiene que ser un país que respeta la libertad de opinión y entiende la diferencia ideológica como la base de la democracia”, aseveró.

Finalmente, agregó que: “las amenazas son contra todos y contra la democracia misma. Solidaridad con @MariaFdaCabal”.

Colombia tiene que ser un país que respeta la libertad de opinión y entiende la diferencia ideológica como la base de la democracia. Las amenazas son contra todos y contra la democracia misma. Solidaridad con @MariaFdaCabal pic.twitter.com/xoCoUTtWbR — Paloma Valencia L (@PalomaValenciaL) August 23, 2022

María Fernanda Cabal quiere ser la primera mujer presidente de Colombia

La senadora María Fernanda Cabal estuvo en entrevista con Vicky Dávila, directora de SEMANA, el pasado 20 de agosto, donde lanzó varias afirmaciones sobre diferentes puntos neurálgicos en el panorama político del país y dio a conocer ciertos detalles sobre las amenazas a sus hijos.

En medio de sus declaraciones, la senadora de oposición al gobierno de Gustavo Petro, expresó su deseo de ser la primera jefa de Estado, asegurando: “Sí. Quiero ser la primera mujer presidente de Colombia”.

Acto seguido, Vicky le preguntó si creía que hay oportunidad, ante lo que Cabal contestó que “siempre será una oportunidad. La adversidad da más oportunidad también de brillar. Es una gran oportunidad si seguimos con vida, ¿no? Las amenazas en contra mía y de mi familia son muy grandes. Específicamente contra algunos de nuestros hijos”.

Asimismo, manifestó que el tema se complicó más después de la campaña. “Hemos tenido mucha prudencia por solicitud de la misma Fuerza Pública”. Destacó que esa situación la desconcierta. “Nosotros podemos tener ideas diferentes y formas diferentes de construir un país, pero sin libertad no hay nada”, aseguró.

Cabal se refirió, de otro lado, a la posibilidad de un golpe de Estado al presidente Petro, pero dijo que no creía que “un Ejército, que ha sido de tradición civilista, dé un golpe de Estado. No lo creería, no lo veo probable. Lo que sí debemos es sumarnos todos a defender la libertad de este país”.

Esto, debido a la salida de los 52 militares que ordenó el presidente. María Fernanda Cabal afirmó: “Como es el desayuno, es el almuerzo. ¿Qué viene? Destruir el mando es dar un mensaje de que no le interesa mantener los pilares que sostienen la jerarquía militar y policial. Es terriblemente grave. Petro está intentando desvertebrar completamente la capacidad de respuesta a través de inteligencia de la Policía, que también alimenta a las Fuerzas Militares”.

Recalcó que el presidente “nombra a unos ministros que son de la vieja guardia comunista. Tenía que poner gente competente, no la que vive en un universo imaginario. Finalmente, sus ausencias son grotescas. Los mandatarios deben tener un formalismo, así no le guste a Petro, porque son la imagen de un país. Un presidente que deja plantada a la cúpula que está entrando y que cancela la posesión de sus ministros deja mucho qué desear. Hay muchos cuestionamientos”.