Para el presidente Petro, el mayor peligro de seguridad hoy es la “crisis climática”, sin mencionar a las Farc de Mordisco o al ELN

Una particular declaración dio el presidente de la República, Gustavo Petro, esta semana, ante los directores de la Policía de América Latina, uniformados que se reunieron en Bogotá.

Lo que llamó la atención, es que el mandatario colombiano no mencionó cómo un peligro para la seguridad las acciones criminales que comenten organizaciones terroristas en Colombia, como las disidencias de las Farc de Iván Mordisco o las incursiones de la guerrilla del ELN.

“Esos objetivos de Naciones Unidas cada vez más los cataloga bajo un concepto que nosotros hemos hecho propio aquí en Colombia, que se llama seguridad humana. La seguridad humana obviamente no responde exclusivamente a una fuerza pública, tiene que ver con objetivos muchísimo más amplios”, insistió el jefe de Estado.

Y expresó: “En Colombia eso le llaman seguridad ciudadana, un poco para definirlo, los nombres son lo de menos. Ese tipo de seguridad que tiene que ver con que sectores mismos de la sociedad, individuos, no afecten la vida, la honra y los bienes de las personas”.

Petro encendió la polémica, dijo a directores de Policía de Latinoamérica que la marihuana y cocaína no debieron ser prohibidas

El jefe de Estado, en su intervención, dijo de frente a los uniformados que no debieron ser prohibidas las drogas, como la marihuana y la cocaína, al señalar que no tenían un efecto mortífero.

“Yo creo que las drogas que han sido producidas en América Latina y conducidas a los Estados Unidos, en este largo plazo de 50, 60 años, que básicamente es marihuana, primera gran fase y cocaína, segunda fase, hasta ahí, no debieron ser prohibidas”, sostuvo Petro.

Y afirmó finalmente: “No tenían el efecto mortífero que hoy sí tiene una droga que no se produce en América Latina, quizás dirán que en México en algunos sectores, pero no se produce en América Latina y que tiene una capacidad mortífera en la sociedad de los Estados Unidos de aproximadamente 30 veces más que la cocaína y de la marihuana, ni se diga porque la marihuana no tiene capacidad mortífera”.