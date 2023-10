Partido Comunes, integrado por exFarc, se juega su futuro político en las elecciones del 29 de octubre, ¿una colectividad en vía de extinción?

“En algunos casos, el partido ha sido maltratado y consideramos que eso no es correcto porque damos todo nuestro apoyo a los proyectos y reformas del Gobierno, pero uno nota que Comunes no existe para el Ejecutivo”, dijo el representante Luis Alberto Albán.

Por la dejación de armas se garantizó su tránsito a la política y han tenido 10 curules en el Congreso, pero ese beneficio se acabará en 2026. Desde 2018 han participado en dos certámenes electorales, pero para ellos han sido jornadas de aprendizaje ya que no se les ha contado el umbral - que no han logrado superar - y los comicios del 29 de octubre serán el medidor para comprobar si han logrado reunir adeptos a sus políticas.

En las pasadas elecciones no les fue bien y la única alcaldía que lograron fue la de Julián Conrado en Turbaco (Bolívar) aunque él no se inscribió por el Partido Comunes. Sin embargo, nadie desconoce que él hizo parte del proceso de paz por lo que de alguna manera se cuenta como el excombatiente que llegó a un cargo de elección popular. En coalición ganaron la Alcaldía de Guapi (Cauca) y lograron algunos ediles en la capital del país.

La mayoría de aspiraciones políticas de Comunes para el 29 de octubre están centradas en los Concejos municipales, unas pocas para las Juntas Administradoras Locales y las restantes para asambleas. La aspiración más llamativa ha sido la de Pastor Alape, excomandante guerrillero, a la Alcaldía de Puerto Berrio (Antioquia). Alape se convierte en el primer exintegrante del extinto secretariado de las Farc en medirse en las urnas. No obstante, no será nada fácil porque deberá enfrentarse a los partidos tradicionales que han manejado ese municipio. Junto con Alape, Comunes tendrá en total siete candidatos para diferentes alcaldías.

Las cartas ya están sobre la mesa y en 24 horas se sabrá si el trabajo político de Comunes ha sido exitoso, pero si no logran un número importante de votos será la muestra de que la colectividad entrará en un proceso de extinción porque no lograrán en dos años hacer lo que no han hecho en 10.

Sumado a todos los problemas políticos que tienen, el proceso de implementación del acuerdo tampoco avanza y el presidente Petro no les ha cumplido, como lo han dicho los mismos integrantes de Comunes. “En la implementación se avanza en anuncios, pero en la práctica no hay soluciones reales. Entonces, los funcionarios están lejanos y no es fácil acceder a ellos. Sobre la paz total, tenemos una experiencia que es válida, pero no quieren hablar con nosotros”, reiteró Albán.