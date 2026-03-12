El Partido de la Unión por la Gente se pronunció sobre una denuncia hecha por el presidente Gustavo Petro sobre una supuesta compra de jurados en medio de la jornada electoral.

“Desde el Partido de la U rechazamos de manera contundente las afirmaciones realizadas por el señor presidente de la República a través de sus redes sociales, en las cuales utiliza la imagen de nuestros candidatos y sugiere la existencia de una supuesta ‘compra de jurados’”, dijeron.

Frente a esas acusaciones aseguraron que desconocen el origen de la información difundida por lo que rechazan cualquier insinuación con la que se pretenda vincular a los candidatos de su colectividad con prácticas irregulares o ilegales.

“Manifestamos que la reiterada utilización del nombre de nuestro partido, el logo e imagen de nuestros líderes y candidatos en afirmaciones públicas carentes de sustento constituyen un señalamiento temerario que afecta la honra y reputación de nuestra colectividad, así como pone en peligro la integridad física y moral de nuestros miembros, hechos que resultan especialmente graves cuando provienen del primer mandatario”, afirmaron desde La U.

Asimismo, mencionaron que se trataría de una campaña de “hostigamiento político” que busca desacreditar a esa colectividad y a quienes participan en el ejercicio democrático. Por eso, anunciaron que tomarán acciones legales para que se puedan salvaguardar las garantías democráticas.

Gustavo Petro advierte ‘trato’ para un candidato: “Se busca el fraude electoral donde más importa, la Presidencia de la República”

“Reiteramos nuestro respeto por la democracia y por el debate político responsable y transparente, e invitamos a todos los actores institucionales a actuar con prudencia, rigor y respeto por la verdad”, agregaron.

El presidente Petro había compartido varios videos en los que se ve que una decena de personas llegan a una sede del Partido de la U en Bogotá para reclamar un supuesto incumplimiento de un pago por parte de un candidato al Congreso que, según dicen, les habría prometido dinero por ser testigos electorales el día de las elecciones.

El pasado domingo, 8 de marzo, los colombianos acudieron a las urnas. Foto: Cortesía Registraduría

“Jurados pidiendo pago de candidatos. ¿Qué es esto? Solicitaré a los partidos víctimas de fraude de jurados que se elabore la lista de quienes estuvieron en mesa y firmaron formularios con fraude para que se traslade a la Fiscalía", reclamó el mandatario.

En los videos se ve a personas reclamando por estos hechos, sin embargo, aparentemente, desde la colectividad no les habrían contestado sus llamados.

El presidente Petro ha insistido en la idea de un fraude electoral en medio de la jornada del pasado domingo, 8 de marzo. Sin embargo, desde distintos sectores le han respondido señalando que hubo garantías electorales.