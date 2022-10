Partido Liberal cuestiona la efectividad del impuesto a las bebidas azucaradas

Los ponentes de la reforma tributaria adelantaron extensas reuniones para tener lista la ponencia que se radicará este miércoles 5 de octubre en las comisiones económicas con la finalidad de iniciar el primer debate.

Sin embargo, aún hay muchos puntos en los cuales no hay acuerdos y por esa razón se están pidiendo cambios de última hora para que sean puestos a consideración del Legislativo.

El asunto de fondo es que, a juicio de varios sectores políticos, la tributaria podría traer consecuencias negativas para los colombianos y la generación de empleo en el país porque habrá más impuestos para los empresarios.

En medio de todas esas críticas, el Partido Liberal alertó sobre la efectividad de los impuestos que se están proponiendo para las bebidas azucaradas, al afirmar que no existe funcionalidad alguna.

Para el senador Juan Pablo Gallo, ese debe ser un punto a revisar en la tributaria. “Hay una doble moral en el impuesto a las bebidas azucaradas, le van a poner más impuesto al azúcar, pero no a los edulcorantes, que son sustancias químicas mucho más dañinas para la salud de los colombianos. Si la función del impuesto es cuidar la salud y cambiar los hábitos de consumo, no va a funcionar, las bebidas podrían no tener azúcar, pero serían reemplazados con estas sustancias”, dijo el congresista.

Además, lanzó la siguiente pregunta al Gobierno Nacional: “¿Cuál es el interés del Ministerio de Hacienda o del propio Gobierno de dejar por fuera los edulcorantes? ¿Por qué la persecución al productor de azúcar, disfrazando ayudar la salud de los colombianos, mientras dejan libre el camino a las industrias de edulcorantes que son más graves y delicados para la salud?”.

Desde el Centro Democrático también hay preocupaciones y, por ejemplo, el senador Miguel Uribe señaló que no habrá tiempo suficiente para estudiar la ponencia que se radicará. “Con preocupación veo que este Gobierno pretende atropellar este debate. Solo hasta hoy se conoce parcialmente el documento final de la reforma y la ponencia mayoritaria, y aun así pretenden el jueves votarlo por completo, sin escuchar a la comunidad, sin conocer el impacto, sin dar el debate público y sin siquiera discutir las proposiciones que hemos planteado para seguir moderando”.

Agregó que habrá un impacto negativo para la economía si se aprueba la reforma, tal cual como la propuso el Gobierno del presidente Gustavo Petro. “Esta reforma sigue siendo fulminante al crecimiento económico, aumentará la pobreza, el desempleo, golpeará la clase media, los hogares de bajos ingresos, aumenta el costo de vida subiendo el precio de los alimentos y tiene un fatal impuesto a la vejez”.

Uribe Turbay fue enfático en su crítica: “Poco o nada se moderó la reforma tributaria”. Según argumentó el senador, ha encontrado que el impacto al sector productivo sigue siendo “muy fuerte”. “El punto central es que esta reforma va a desincentivar, bloquear, ahuyentar, la inversión. Va a poner en riesgo el empleo y va a aumentar la pobreza; va a aumentar el costo de vida subiendo el costo de los alimentos. De fondo, el problema sigue”, explicó.

A su turno, la representante Saray Robayo expuso su preocupación debido a que hubo una reunión “a puerta cerrada” en Presidencia. Sin embargo, pese a ser ponente de la reforma tributaria, no fue invitada. “Por lo tanto, no tengo conocimiento de la información que hoy mismo estamos tratando en la reforma”, resaltó.

Así mismo, desarrolló un punto de proyecto que le parece crucial, el aspecto penal en la reforma tributaria: “Me parece demasiado grave y posiblemente inconstitucional que estemos haciendo una reforma al Código Penal cuando debe entrar por las comisiones primeras y no terceras, que no es del resorte económico, y entonces cuando la finalidad de la Dian es recaudar dinero, ¿estamos poniendo a la Dian a que ponga presa a la gente?”

Se espera que en estos días se adelante la discusión y votación de la reforma tributaria, que pretende recaudar alrededor de 22 billones de pesos, en las comisiones terceras conjuntas de Senado y Cámara.