Partido Liberal pide frenar rebaja de impuestos a empresas y objeta IVA del 19 % a alimentos básicos

El Partido Liberal anunció que buscará modificar varios puntos del proyecto de Ley de Rescate Económico, al advertir sobre los efectos que podrían tener las medidas tributarias contempladas por el Gobierno en el costo de vida de los colombianos.

“Sin Ley de Rescate Fiscal, Colombia necesitaría US$26.000 millones en 2027”: la advertencia del Ministerio de Hacienda

La bancada del Partido Liberal se reunió en la casa del expresidente César Gaviria. Foto: Suministrada API

A través de un comunicado, la Dirección Nacional y la bancada de la colectividad propusieron aplazar las reducciones de impuestos previstas para las empresas y revisar la posibilidad de mantener el tratamiento tributario actual de los alimentos básicos y los insumos agropecuarios.

Uno de los principales cuestionamientos del partido está relacionado con la propuesta de gravar con una tarifa del 19 % del IVA, a partir de enero de 2028, productos que actualmente están excluidos o tienen una tarifa del 5 %.

Comerciantes respaldan decisión del Gobierno de enfrentar crisis fiscal, pero proponen ajustes a Ley de Rescate Económico

José Manuel Restrepo, vicepresidente Foto: GUILLERMO TORRES REINA / SEMANA

Entre ellos se encuentran las lentejas, los fríjoles, los garbanzos, la sal, el tomate, la cebolla, la zanahoria, algunas frutas, el café tostado, el azúcar, las harinas, las pastas y el chocolate de mesa.

La colectividad también advirtió sobre los posibles efectos de modificar los impuestos a fertilizantes, abonos, semillas y plaguicidas, al considerar que el incremento de los costos de producción podría trasladarse al precio final de los alimentos.

“Colombia recibió una bomba de tiempo fiscal”: Gobierno justifica Ley de Rescate Económico y revela cifras del déficit

Con la ley de rescate económico, que será radicada en septiembre en el Congreso, la expectativa es que el déficit baje a 7,2 por ciento del PIB. Foto: Alejandro Acosta-Revista Semana

En materia empresarial, el Partido Liberal cuestionó que el proyecto contemple reducir gradualmente el impuesto de renta corporativo, que pasaría del 35 % actual al 33 % en 2027 y al 31 % en 2028. En su lugar, planteó revisar esos beneficios antes de imponer nuevas cargas tributarias a los hogares.

De acuerdo con cálculos preliminares de la colectividad, conservar las condiciones actuales de tributación empresarial, mínima y al patrimonio permitiría preservar aproximadamente $11 billones anuales, en promedio, entre 2028 y 2030. No obstante, señaló que estas estimaciones deberán verificarse con el Ministerio de Hacienda y la DIAN.

Alejandro Ordóñez advierte sobre una “verdadera hecatombe” si fracasa la Ley de Rescate Económico en el Congreso

El Ejecutivo sostiene que el ajuste no recaerá sobre los ciudadanos. Foto: Getty Images - SEMANA - Composición SEMANA

Otro punto de preocupación es el mecanismo EfectIVA, con el que el Gobierno pretende devolver parte del IVA a determinados hogares de menores ingresos.

El partido advirtió que los requisitos de focalización y facturación electrónica podrían dificultar que la compensación llegue oportunamente a quienes compran en plazas de mercado y tiendas de barrio.

La bancada anunció que participará en el debate legislativo y presentará modificaciones acompañadas de análisis jurídicos, económicos y fiscales.