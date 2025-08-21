Suscribirse

Partido Liberal rechaza actos terroristas en Cali y derribamiento del helicóptero de la Policía en Antioquia: “La paz total ha fracasado”

El Partido Liberal se refirió puntualmente al trato que ha tenido el gobierno del presidente Gustavo Petro contra los grupos armados.

22 de agosto de 2025, 12:50 a. m.
El Partido Liberal hizo un pronunciamiento frente a estos hechos que dejó varios muertos.
Ante los actos terroristas en Cali y Antioquia que se registraron este jueves, 21 de agosto, el Partido Liberal hizo un pronunciamiento frente a estos hechos que dejó varios muertos.

“El Partido Liberal Colombiano condena de manera categórica los hechos ocurridos en las últimas horas en Amalfi, Antioquia, y en Cali, Valle del Cauca, que constituyen graves atentados contra la vida, la seguridad nacional y la tranquilidad de los colombianos“, se lee en un comunicado.

El primer ataque se registró sobre el mediodía en zona rural de Amalfi, Antioquia, donde un helicóptero de la Policía fue derribado por un dron y dejó al menos ocho uniformados muertos y otros seis heridos.

“Estos actos de barbarie, que se suman a una ola de violencia inaceptable, son atentados directos contra las instituciones de la República, contra nuestra Fuerza Pública y contra la ciudadanía que clama paz y seguridad“, dijo el Partido Liberal.

Explosión frente a la base aérea marco Fidel Suárez en Cali
Explosión frente a la base aérea marco Fidel Suárez en Cali | Foto: Raúl Palacios

Por otro lado, en la ciudad de Cali se registró un atentado con carro bomba en inmediaciones de la base de la Fuerza Aérea, donde hasta el momento se reportaron seis civiles muertos y por lo menos 50 heridos.

Expresamos nuestra más profunda solidaridad con las familias de las víctimas, con los heridos y con las comunidades afectadas. Reiteramos nuestro respaldo absoluto a la Fuerza Pública que enfrenta con valentía a quienes buscan sembrar el terror en nuestro país”, dice el comunicado.

Ante esta situación de orden público, el Partido Liberal se refirió puntualmente al trato que ha tenido el gobierno del presidente Gustavo Petro contra los grupos armados.

“Resulta evidente que la llamada política de “paz total” del gobierno de Gustavo Petro ha fracasado en su propósito de reducir la violencia. Los grupos criminales se sienten envalentonados, expanden su control territorial y utilizan nuevas tecnologías para atentar contra los colombianos. El país no puede seguir sometido a una estrategia que, bajo el pretexto del diálogo, ha significado mayor inseguridad e impunidad", menciona el comunicado.

Así mismo, hicieron un llamado especial a las autoridades pertinente para que adelanten todas las acciones necesarias y se determinen los responsables de estos ataques.

“Exigimos a las autoridades competentes adelantar investigaciones rápidas, transparentes y eficaces, que permitan esclarecer lo sucedido y llevar a los responsables ante la justicia. Colombia no puede doblegarse ante el terrorismo. Este es el momento de la unidad nacional en defensa de la vida, la libertad y la democracia”, puntualizó el Partido Liberal.

