El Partido Liberal se reunió en un cónclave para decidir a qué candidato presidencial apoyará en la primera vuelta del 31 de mayo.

Como se había anticipado, esta decisión se tomaría después del fin de semana de Pascua. Otras colectividades se encuentran en la misma discusión.

En el caso de los liberales, los miembros de la bancada electa y en ejercicio se encontraron en la casa del expresidente César Gaviria, líder de la colectividad, para hablar de esta posibilidad pues sobre la mesa estarían las alternativas de inclinarse por Paloma Valencia, Abelardo de la Espriella o Iván Cepeda.

Incluso, se había hablado de la posibilidad de dejar en libertad a sus militantes.

SEMANA conoció detalles de la conversación que tuvieron los liberales este martes, 7 de abril. Líderes del partido que estuvieron presentes aseguraron que la mayoría estaría inclinada por respaldar a Paloma Valencia para la primera vuelta, pero por ahora no hay nada definido.

La bancada del Partido Liberal se reunió en la casa del expresidente César Gaviria. Foto: Suministrada API

Hay otras voces minoritarias que piden apoyar a Iván Cepeda. Se trataría de congresistas que han sido afines al Gobierno del presidente Gustavo Petro y que no tuvieron problema en pedir que el respaldo fuera al candidato del petrismo.

De todas maneras, no han salido a hacer ese pronunciamiento públicamente, sino que prefieren que todo se tramite de manera interna.

Quien casi no sonó y no tendría muchos respaldos dentro de los liberales es Abelardo de la Espriella. Pocos de los presentes se habrían inclinado por respaldar al candidato de cara a la primera vuelta presidencial.

Partido Liberal definiría apoyo presidencial el 20 de abril

Aunque no lo mencionaron, uno de los temas por los que no lo contemplarían fue el portazo que les dio De la Espriella hace unas semanas, cuando dijo que no recibiría a los partidos tradicionales porque se considera el outsider de la contienda.

El expresidente César Gaviria dirige el Partido Liberal. Foto: GUILLERMO TORRES REINA / SEMANA

“No hemos recibido financiación de los grandes grupos económicos y de poder. No conectamos con las prácticas de la vieja política. Dentro de los partidos hay gente seria y que comparte los mismos principios y valores fundacionales que nosotros, pero hay otra gente impresentable. ¿Cómo hace uno para recibir a todos los partidos, o a algunos partidos, cuando tienen en sus filas a gente que ha sido cómplice del Gobierno Petro en la destrucción de Colombia?”, afirmó De la Espriella recientemente.

Ese mensaje no habría caído bien dentro de las filas de los liberales ni de otras colectividades que también se encuentran tomando esa decisión. El Partido de la U, el Partido Conservador y Cambio Radical, cada uno a parte, también se encuentran definiendo qué harán de cara a la primera vuelta presidencial.

Aunque no se aclaró la fecha en la que podría haber un pronunciamiento oficial sobre la decisión, se habla de la posibilidad de que el próximo lunes 20 de abril el Partido Liberal anuncie a qué candidato apoyará para la primera vuelta.