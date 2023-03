Partido Liberal sigue con fuertes reparos frente a las reformas del Gobierno Petro

En la mañana del martes - 7 de marzo -, integrantes del Partido Liberal se reunieron con el fiscal Francisco Barbosa para hablar de diferentes temas de país y de las iniciativas que se tramitan en el Congreso de la República.

Una de las preocupaciones que tiene el liberalismo, colectividad que hace parte de la coalición de Gobierno, es el tema relacionado con los narcotraficantes de Colombia y los beneficios que tendrían por la denominada ‘paz total’.

Durante el encuentro se revisaron la ley de sometimiento y la ley para “humanizar las cárceles” en Colombia donde, además, se eliminarían algunos delitos.

Para el liberalismo, es clave que el país tenga claro cuáles serán los beneficios que tendrán los narcotraficantes y conocer detalladamente la discusión que se hará por cuenta del sometimiento a la justicia de organizaciones criminales.

Además, hay varios reparos sobre la iniciativa del ministro de Justicia Néstor Osuna y su política carcelaria. Por ejemplo, el senador Alejandro Chacón indicó que el liberalismo no apoyará la eliminación de la inasistencia alimentaria.

Alejandro Chacón Camargo, senador por el partido Liberal. Congresista 2022 / 2026 Bogotá, julio 18 del 2022 Foto Guillermo Torres Reina / Semana - Foto: GUILLERMO TORRES REINA

El congresista señaló que las banderas del partido son proteger a los niños y mujeres de Colombia por lo que es inviable la propuesta del Gobierno Petro. “El Partido Liberal no acompañará esa propuesta, es totalmente descabellada”, dijo Chacón.

Por esa razón, transmitieron esa preocupación al fiscal Barbosa y le dejaron saber que no están de acuerdo con el Gobierno Petro en ese sentido.

Aunque el liberalismo ha dicho que hace parte de la coalición de Gobierno, también ha dejado claro que eso no significa que apoyarán todas las propuestas del Ejecutivo y que expresarán sus reparos a lo que crean que es inconveniente para el país.

El expresidente César Gaviria recibió en su casa a integrantes del Partido Conservador y de la U - Foto: Partido Conservador

El Partido Liberal también ha dicho que no apoyará la reforma a la salud si no se le hacen modificaciones de fondo, porque no permitirán la eliminación de las EPS y mucho menos que se destruyan los avances que ha tenido el sistema en 30 años.

Denuncian proyecto de ley que eliminaría el delito de inasistencia alimentaria, ¿un premio para los padres irresponsables?

Cuando se genera un proceso de separación al interior de un hogar, es decir, que el padre y la madre deciden ponerle punto final a su relación sentimental, pero ambos son responsables del sostenimiento de uno o varios hijos, es importante que se establezca una cuota alimentaria para garantizar el desarrollo integral de los menores de edad.

Este es un tema que puede acordarse, ya sea por medio de una conciliación entre los padres o en un proceso judicial tras el divorcio de la pareja. Sin embargo, es importante tener en cuenta que la cuota alimentaria es una obligación de ley, por lo que en el país se encuentran establecidos unos mecanismos y procedimientos para salvaguardar los derechos de los niños y adolescentes, cuando el padre o la madre no cumplen con la entrega mensual del dinero establecido para la manutención de los mismos.

El incumplimiento en el pago de la cuota implica un delito, tipificado en el artículo 233 del Código Penal, y puede dar lugar a pena de cárcel que va desde los 16 hasta los 54 meses de prisión, así como multa de entre 13,33 y 30 salarios mínimos mensuales legales vigentes.

No obstante, el Gobierno nacional radicó este lunes un proyecto de ley que desató toda una polémica, pues elimina de tajo la existencia de este delito, lo que podría ser tomado como un premio para los padres irresponsables.

- Foto: Archivo SEMANA

El proyecto, con el que se busca humanizar la política criminal y penitenciaria, ha generado controversia en el país por varios de los puntos propuestos, pero sin duda uno de los que más rechazo ha provocado es el de la eliminación de este delito.

“Se elimina el delito de inasistencia alimentaria sin definir algún otro mecanismo para sancionar a los padres que no responden económicamente por sus hijos”, explicó el representante del Centro Democrático, José Jaime Uscátegui, quien hizo la denuncia.

Si bien está claro que el proyecto lo que busca es descongestionar las cárceles donde hay detenidos acusados de delitos menores, eliminar el delito de inasistencia alimentaria, según algunos expertos, podría afectar directamente los derechos de los niños.