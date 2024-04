Paulino Riascos y Guillermo Alfonso Jaramillo tuvieron altercado en el Senado por diferencias políticas. ¿Qué fue lo que sucedió?

En medio de la discusión de la reforma pensional en el Senado, se presentó un altercado entre el ministro de Salud Guillermo Alfonso Jaramillo y el senador Paulino Riascos, del Pacto Histórico que pasó desapercibido para quienes no estaban en el recinto. Según le contó a SEMANA el congresista, se trataría de una retaliación por no respaldar políticos en el Tolima que son del sector del ministro. “La ofensa de él es que yo n habría apoyado lo que ellos querían en el Tolima”, aseguró Riascos.

“Le dije al hijo de Marco Emilio, ‘tu papá está en Coljuegos, tú quieres ser alcalde de Ibagué, Jaramillo ministro, su hermano gobernador, entonces, ¿los demás no tenemos derecho a aspirar a nada? No hable con la boca llena, inmorales”, le reclamó Riascos al hijo de Hincapié.

Una de las quejas de Riascos es que él hizo parte del Pacto Histórico desde la campaña del 2022 y lideró varios procesos en Ibagué y en Tolima, sin embargo, ahora no lo están teniendo en cuenta por esas diferencias internas que ha tenido. Ese fue el reclamo que le hizo a Jaramillo en la plenaria. “Le dije ministro, qué pasa, pero listo me queda claro”, contó.

“Yo me puedo sentar con el que me dé la gana y eso nunca lo voy a dejar de hacer. Soy un hombre alternativo, llegué como aliado al Pacto Histórico, no soy petrista”, dijo Riascos, quien considera que solo los petristas no hubieran ganado.