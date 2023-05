¿Peligran las reformas del Gobierno? Este es el problema que surgió en el Congreso

En medio de las polémicas por el contenido de sus proyectos, la ruptura de la coalición y las dilaciones de los congresistas, la realidad es que al gobierno del presidente Gustavo Petro le cogió la noche para aprobar sus principales reformas y, tal como lo indicó el propio jefe de Estado, sin reformas no hay cambio.

Para evitar retrasos en su agenda, el Gobierno nacional citó al Congreso a sesiones extra desde el 6 de febrero, es decir, más de un mes antes de arrancar las sesiones ordinarias. Pero ni siquiera así lo logró. Hasta este momento, ninguna de las tres principales reformas del Gobierno, laboral, pensional y de la salud, ha superado su primer debate en el Legislativo.

Presidente Gustavo Petro desde el balcón de la casa de Nariño - Foto: GUILLERMO TORRES REINA

Lo que más genera preocupación es que todas estas iniciativas deben superar cuatro debates para convertirse en ley de la República, pero quedan apenas siete semanas de sesiones ordinarias, pues el Congreso sale a vacaciones el 20 de junio.

La situación se complica aún más si se tiene en cuenta que esta semana tampoco se podrá avanzar en estas reformas, pues desde este martes, las plenarias de Senado y Cámara se meterán de lleno en los últimos debates del Plan Nacional de Desarrollo.

La discusión del Plan de Desarrollo siempre se toma varios días en las plenarias, pues el documento es bastante extenso y los congresistas también aprovechan para incluir allí asuntos que les puedan generar interés para sus regiones.

Plan Nacional de Desarrollo 2022-2026. "Colombia: Potencia Mundial de la Vida". - Foto: Ovidio Gonzalez S /DNP

Adicionalmente, la propuesta presentada por el Gobierno Petro tiene artículos polémicos, como el que permitiría al Estado hacer expropiaciones exprés.

El Plan de Desarrollo debe estar aprobado antes del 7 de mayo porque de lo contrario el presidente podrá promulgarlo por decreto.

De esta manera, la realidad es que para las reformas sociales que hacen tránsito en el Congreso quedan en realidad solo seis semanas, en las que deberán superar cuatro debates.

Bloqueo en la Comisión Séptima

Adicionalmente, el Gobierno se enfrenta a un bloqueo legislativo en la Comisión Séptima de la Cámara donde están en fila la reforma a la salud y la reforma laboral.

Como están en la misma comisión, mientras no hace el proyecto que modifica el sistema de salud, tampoco se podrá avanzar en la reforma laboral.

Comisión Séptima de la Cámara de Representantes debate de la reforma a la salud - Foto: Guillermo Torres /Semana

Según reveló la representante María Fernanda Carrascal, coordinadora ponente del proyecto de reforma laboral, se llegó a un acuerdo con los demás ponentes de la iniciativa para radicar el texto base para la discusión el 15 de mayo.

La ministra del Trabajo, Gloria Inés Ramírez, les ha pedido a los congresistas acelerar el estudio del texto, pero no lo logró. SEMANA conoció que los ponentes, que tenían como plazo la semana anterior para radicar ponencia, solicitaron más tiempo para pronunciarse.

El tema preocupa porque el tiempo corre. Los representantes argumentaron que quieren evacuar primero la reforma a la salud y no han tenido tiempo para leer la reforma laboral. De hecho, cada semana se conocen hasta dos versiones del articulado que deben leer en su totalidad.

Con este panorama, se podría pensar en dejar alguna de las iniciativas para el próximo semestre, pero la realidad es que para el Gobierno este panorama es complicado, por varias razones.

El primer elemento es que el próximo semestre serán las elecciones regionales y los congresistas estarán más pendientes de la campaña que de ir a sesionar. A esto debe sumarse el hecho que desde el 20 de julio habrá un cambio en las mesas directivas de Senado y Cámara, que estarán en manos de la Alianza Verde y el Partido Liberal, partidos que no le corren tanto el Gobierno como el Pacto Histórico.

Una de las opciones, tal como lo planteó el presidente del Senado, Roy Barreras, es citar a sesiones extra: “He dicho que probablemente en escasas ocho semanas no alcance el tiempo para aprobar los cuatro debates de la reforma laboral, que aún no empieza su primer debate, a no ser que se convoque a extras. Las extras son necesarias para lograr la aprobación de la reforma pensional en esta legislatura”.

No obstante, esta posibilidad genera malestar en los congresistas, no sólo porque se quedan sin receso sino porque ya a mitad de año los citaron a extras y no se avanzó en nada.