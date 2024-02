Pese al violento ataque a la Corte por manifestantes que sitiaron magistrados, Petro alentó aún más a organizaciones populares a expresarse

En un reciente mensaje en su cuenta personal de X, antes Twitter, indicó el mandatario colombiano: “Lo que han intentado explícitamente sectores ajenos a la Corte Suprema de Justicia y ligados con el narcotráfico y la corrupción es no permitir el mandato que el pueblo otorgó por voto popular. Así que la ciudadanía tiene todo el derecho de organizarse democrática y pacíficamente”.

Las protestas para presionar la elección de la nueva fiscal general de la Nación, convocadas por el propio Gobierno, se salieron de las manos. Luego que el Alto Tribunal no lograra la mayoría necesaria para escoger el reemplazo de Francisco Barbosa, los manifestantes empezaron a usar la violencia, atacaron a la Policía y bloquearon todas las entradas del Palacio de Justicia. La situación es de gravedad.

Los bloqueos y actos vandálicos empezaron a subir de nivel cuando la Corte Suprema, en voz de su presidente, el magistrado Gerson Chaverra, informó al país que no se habían logrado los votos suficientes en favor de una candidata, y por eso fue aplazada la votación.

Según le informaron a SEMANA, en un primer momento se trató de llegar a una negociación con los protestantes, pero esto fracasó y los vándalos arremetieron con mayor violencia, dejando a los togados acorralados; incluso, varios magistrados tenían que salir de urgencia para el aeropuerto no pudieron hacerlo.

La violenta e intimidatoria acción, que fue promovida desde el Gobierno, no ha tenido, hasta el momento, manifestaciones de rechazo. No obstante, se supo que el director de la Policía, William Salamanca, va en camino al Palacio de Justicia para tratar de negociar y disolver la protesta.

Sin embargo, momentos de bastante tensión se viven a las afueras del Palacio de Justicia, en Bogotá, luego de que los magistrados de la Corte Suprema de Justicia quedaran sitiados adentro del recinto , puesto que decenas de manifestantes bloquearon los accesos del lugar y no los dejan salir.

Jaime Arrubla, expresidente de la Corte Suprema, no ocultó su indignación frente a este lamentable hecho y lo calificó en SEMANA como un secuestro colectivo. Asimismo, le pidió al presidente Gustavo Petro que calme a las personas que tienen sitiados a los magistrados.

“Esperamos que el presidente no solo reproche este acto y lo condene, sino que haya presencia de la fuerza pública para desalojar a esta gente, que ni siquiera sabe lo que está pasando. No se puede presionar de esta manera a la Corte para que elija un fiscal. Estamos viviendo un precedente nunca antes visto. Entonces, si las cosas no salen como yo quiero, mandó al pueblo presionar. Eso sí es antidemocracia”, indicó inicialmente.