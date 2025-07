Petro alertó que su Gobierno está infiltrado por traidores: “Quieren que vuelva Uribe”

“Este mismo Gobierno está infiltrado por gente que traiciona el programa por el cual votó el pueblo (..) No porque Petro sea el presidente, se hacen las cosas. Al contrario, hay muchísima gente dentro del Gobierno buscando cómo no se hacen las cosas. Ellos quieren que vuelva Uribe o lo que diga Uribe”, anotó el jefe de Estado.

Así mismo, manifestó: “No voy a hablar de Uribe, porque respeto a las personas; porque solo son seres humanos. Eso hemos hecho toda la vida, entonces, ¿cómo es que dice el dicho? Del árbol caído no hay que ser leña. Eso no se debe”.

En el trino, reveló una carta que confirma que Petro sí fue indultado tras su paso por la guerrilla del M-19, pese a que el hoy presidente dijo este martes en sus redes sociales que él no se había acogido a ese beneficio.

“No tengo indulto al que renunciar, nunca lo recibí; estuve en la cárcel preso y no me dieron prisión domiciliaria, eso sí, me torturaron siete días”, había señalado previamente Gustavo Petro.