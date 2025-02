Petro amplió su inquietante propuesta de que se impongan nuevos impuestos a escala mundial. Habló de un “gran orden público”

En su exposición, que duró más de 10 minutos, el mandatario colombiano puso sobre la mesa que los nuevos impuestos sean a escala mundial, no nacional, asegurando que podrían permitir que “toda la humanidad tenga comida”.

Dijo de frente que su idea es que se graven con el 1 % transacciones financieras, mencionando de manera particular un “gran orden público”. Tesis que ha venido desarrollando el jefe de Estado sobre el dominio de la inteligencia artificial.

“Los impuestos tienen que ser ya mundiales, no a escala nacional, solo por decirte una cosa: las transacciones financieras mundiales, si se graban con un 1 %, darían para que toda la humanidad tuviera comida”, afirmó Petro.

“Implica que ya no es la libertad de mercado, sino que es un gran poder público mundial, muy democrático, muy multilateral, muy diverso en cuanto a la diferencia de las civilizaciones humanas puede ser, pero que garantizaría exactamente que se financie”, insistió el mandatario colombiano.

Por último, reveló que el objetivo de la inquietante propuesta es “es saltar hacia una economía cero carbono, hacia una inteligencia artificial dominada por los seres humanos y no al revés, a través precisamente de una democracia global”.

“Quizás por algo están lanzando naves espaciales que estallan, apenas salen en la atmósfera, o quizás no se han dado cuenta de que solo podremos lanzar esas naves espaciales con éxito, si en lugar de ser un capital individual el que las lanza, un poco esotérico, un poco loco ”, dijo en el auditorio.

“Porque si fallamos, lo que está en juego es la vida de todo el planeta, incluida la parte superior de esa vida que no se encuentra en ningún otro planeta, que es la vida inteligente de la que somos portadores y nos convierte en el pueblo elegido, pero no es un pueblo, es la humanidad, toda, y nos convierte en la posibilidad de llevar esa vida más allá del planeta hacia las estrellas, como pretende Elon Musk, pero no él solo y sus amigos, sino toda la humanidad en conjunto”, expresó el mandatario.