Petro anunció que dejará de utilizar X y confirmó cuál será su nuevo canal de comunicaciones: contó el motivo de la decisión

El expresidente Gustavo Petro sorprendió en las últimas horas al anunciar que dejará de utilizar con la misma frecuencia la red social de X, en donde acostumbró al país a hacer los anuncios de su gobierno y a hablar de diferentes temas de conyuntura nacional e internacional.

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De hecho, es por medio de esta plataforma digital que el hoy líder de la oposición ha respondido a los diferentes escándalos que lo han salpicado a él y a su administración, como por ejemplo los sexocontratos denunciados por Deicy Jiménez.

Por lo mismo, el exjefe de Estado desató revuelo al anunciar el cambio que tendrá en su perfil, en el que cuenta con más de 9 millones de seguidores.

“Dadas las restricciones que pone X a la irradiación del pensamiento progresista, y su afinidad a la extrema derecha con algoritmos que expanden el odio q la razón y la democracia, he decididó dejar de utilizar X como cuenta principal en las redes y pasará a ser cuenta complementaria”, comentó.

Petro anunció que de ahora en adelante utilizará muchísimo más su canal de WhatsApp, el cual buscará hacer crecer para que poco a poco se convierta en su cuenta principal y personal.

El exmandatario reconoció que hay una gran diferencia con el número de seguidores, pero sostuvo que su único objetivo es seguir aportándole a la democracia desde las plataformas digitales.

“De 9,1 millones paso a 600.000, pero creo que aunque disminuya mi ausencia, ayudo más a la democracia desde redes”, complementó.

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Ahora, resta esperar para ver si el líder del Pacto Histórico cumplirá con esto y empezará a utilizar más su canal de WhatsApp, ya que poco después de hacer el anuncio publicó otro mensaje en X en el que arremetió contra un medio de comunicación por compartir lo que ha dicho Angie Rodríguez sobre Laura Sarabia.

Además, hace algunos meses Petro también había asegurado que cambiaría su forma de comunicarse en la red social que es propiedad de Elon Musk. En esa oportunidad, afirmó que los trinos serían más espaciosos y se dedicarían a mensajes estratégicos.

No obstante, continuó utilizando la plataforma de la misma forma en la que la usó durante los cuatro años en los que estuvo en la Casa de Nariño.