Petro arremetió contra el presidente del CNE César Lorduy, dijo que le hizo trampa al formularle cargos: “Se me hará un juicio”

“Esta es la trampa de Lorduy: Claro que el CNE no es competente para que yo deje el cargo, pero abrió la puerta al formular cargos de manera inconstitucional. Es un prevaricato que busca el golpe parlamentario. No se me acusará de ningún delito, que no he cometido, se me hará un juicio por indignidad cuando no se ha sobrepasado ningún tope de la campaña”, posteó Petro.