Petro calificó como una “tontería” el revuelo por inusual requisa a la mochila del gobernador de Antioquia, Andrés Julián Rendón

“Cuando hablamos en Apartadó, el Gobernador de Antioquia, no creí que iba a salir con esa tontería que si le requisó la maleta porque todas las maletas que se quedan abandonadas tienen que requisarla porque puede haber explosivos del clan o del EMC, de algún loco y nos acaba un protocolo de seguridad entonces ahora lo volvieron con que yo estoy persiguiendo al gobernador porque es uribista entonces” , sostuvo Petro.

Además, hizo mención del caso que denunció en sus redes sociales el senador Efraín Cepeda, sobre un supuesto atropello de la Policía a su hija, en otra requisa, habló que se trató de un nuevo episodio de “usted no sabe quién soy yo”.

“Ya salió Cepeda, llega la hija, la paran en el aeropuerto, dijeron vamos a revisar su maleta señorita, se puso brava porque era la hija del senador y entonces dijo, pero sabe que yo, soy hija de un senador y entonces le dio rabia fue al piloto del avión dijo no señora tú aquí se requisa cualquiera al azar es un protocolo, sea hija de lo que sea y entonces puso más brava y el piloto dijo que cerraba el avión”, detalló el jefe de Estado.

Y avanzó en su intervención: “Se fueron y ahora me echaron la culpa a mí, hermano, no todo la culpa de Petro…no toda la culpa de Petro, esa es la paranoia de la situación política porque están sintiendo que el poder cada vez es más de la gente y no de la politiquería”.