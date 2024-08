Petro condicionó su llamado acuerdo nacional a que se apruebe una reforma agraria en su Gobierno: “No sé en qué idioma decirlo”

“A exigirle al Gobierno y a exigirle al Estado, porque el Gobierno quiere hacer la reforma agraria en Colombia. No hay acuerdo nacional posible que no pase por cumplir esa declaración unilateral de Estado al que nos comprometimos ante la humanidad para hacer la paz en Colombia, hacer la reforma agraria ”, indicó Petro.

También afirmó: “No hay Gobierno justo posible, no hay posibilidad de construir la paz en Colombia, no hay posibilidad de salir del narcotráfico y de la violencia si no hacemos la reforma agraria en Colombia”.