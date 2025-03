Petro confundió retractarse con rectificar sobre fallo en su contra por señalamientos a Germán Vargas Lleras. Esta fue su excusa

La decisión del alto tribunal obedece porque Petro escribió en sus redes sociales: “Lo que hubo en el CNE fue una jugadita. Si la renuncia del magistrado César Lorduy hubiera sido seria, como la hizo Ricardo Bonilla para que su defensa no se manche con el poder, el CNE no hubiera escogido como presidente otro sindicado. Pero lo que demuestra la mayoría del CNE, incluido el postulado por el Partido Verde, es que solo buscan taparse mutuamente, porque saben que cometieron un prevaricato al violar la Constitución y la Convención de América de Derechos Humanos. Es una mayoría también sub judice, solo la protege desde su influencia en el poder judicial el señor Vargas Lleras”.