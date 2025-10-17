Petro culpó al Partido Conservador de cometer genocidios en Colombia, y la colectividad reaccionó con un fuerte mensaje

Un fuerte choque se registró entre el presidente Gustavo Petro y el Partido Conservador, originado por un agudo discurso que realizó el mandatario en pleno evento público.

En el acto de reconocimiento a la persecución del Colectivo de Abogados, que se llevó a cabo este viernes 17 de octubre en la Plaza de Armas de la Casa de Nariño, Petro acusó al Partido Conservador de cometer genocidios peores que los de Gaza.

“Hasta que volvió a haber cierto acuerdo de paz en Colombia. Cuatro Gazas. Ahora podemos medir en Gazas los genocidios, porque lo que ocurrió en Colombia fue un genocidio. Culpables, Partido Conservador y sus presidentes. Podría decir Partido Liberal, y no, porque los liberales lo único que hicieron fue defender sus vidas. De tal manera, y de manera tan ignorante, algunos que terminaron pareciéndose al genocida”, expresó el jefe de Estado.

Inmediatamente, el Partido Conservador reaccionó a la declaración de Petro y publicó un fuerte mensaje en sus redes sociales.

Casa de Nariño | Foto: guillermo torres-semana

“Presidente @petrogustavo, en su mente la historia de Colombia se filtra por el tamiz de sus sesgos, odios y frustraciones que refuerzan sus prejuicios. Le recomendamos leer la verdadera historia de Colombia, pero parece empecinado en señalar a todos menos a sí mismo, como si nunca hubiera pertenecido a un grupo criminal que él romantiza, un grupo que mató, secuestró, extorsionó y dejó una herida imborrable al asesinar a miembros de las Altas Cortes”, detalló la colectividad.

Además, anotó: “Por más de que sus odios lo lleven a semejantes calificaciones mentirosas, lo cierto es que la historia nos pondrá del lado correcto, del Partido Conservador, que no dejó que usted acabara con el país y le quitara la ilusión a los colombianos”.

A su turno, el expresidente del Senado, Efraín Cepeda, del Partido Conservador, también rechazó la declaración del presidente.

Gustavo Petro y Efraín Cepeda | Foto: Presidencia/Semana

“Petro incurre en calumnias con los partidos como el conservador que le hacemos oposición a su gobierno fracasado”, dijo Cepeda.

A renglón seguido, expresó en un video que publicó: “Queremos decirle que el partido ha sido un partido grande y ha escrito la historia de Colombia de 175 años. Mientras usted, presidente hoy Petro, engrosaba las filas de la guerrilla, extorsionaba, reclutaba menores, asesinaban a los magistrados y funcionarios del Palacio de Justicia”.