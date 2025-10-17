Suscribirse

Petro culpó al Partido Conservador de cometer genocidios en Colombia, y la colectividad reaccionó con un fuerte mensaje

El partido le recordó al jefe de Estado que “perteneció a un grupo criminal”.

Redacción Semana
17 de octubre de 2025, 10:07 p. m.
Presidente Gustavo Petro
Presidente Gustavo Petro

Un fuerte choque se registró entre el presidente Gustavo Petro y el Partido Conservador, originado por un agudo discurso que realizó el mandatario en pleno evento público.

En el acto de reconocimiento a la persecución del Colectivo de Abogados, que se llevó a cabo este viernes 17 de octubre en la Plaza de Armas de la Casa de Nariño, Petro acusó al Partido Conservador de cometer genocidios peores que los de Gaza.

Contexto: “Deje de burlarse de nosotros”: Gustavo Petro vivió tenso momento en pleno evento público. Así reaccionó el presidente

“Hasta que volvió a haber cierto acuerdo de paz en Colombia. Cuatro Gazas. Ahora podemos medir en Gazas los genocidios, porque lo que ocurrió en Colombia fue un genocidio. Culpables, Partido Conservador y sus presidentes. Podría decir Partido Liberal, y no, porque los liberales lo único que hicieron fue defender sus vidas. De tal manera, y de manera tan ignorante, algunos que terminaron pareciéndose al genocida”, expresó el jefe de Estado.

Inmediatamente, el Partido Conservador reaccionó a la declaración de Petro y publicó un fuerte mensaje en sus redes sociales.

El 7 de agosto de 2026, la Casa de Nariño recibirá a otro inquilino que reemplazará a Gustavo Petro. El nuevo presidente de Colombia estará hasta el mismo mes de 2030.
Casa de Nariño

“Presidente @petrogustavo, en su mente la historia de Colombia se filtra por el tamiz de sus sesgos, odios y frustraciones que refuerzan sus prejuicios. Le recomendamos leer la verdadera historia de Colombia, pero parece empecinado en señalar a todos menos a sí mismo, como si nunca hubiera pertenecido a un grupo criminal que él romantiza, un grupo que mató, secuestró, extorsionó y dejó una herida imborrable al asesinar a miembros de las Altas Cortes”, detalló la colectividad.

Además, anotó: “Por más de que sus odios lo lleven a semejantes calificaciones mentirosas, lo cierto es que la historia nos pondrá del lado correcto, del Partido Conservador, que no dejó que usted acabara con el país y le quitara la ilusión a los colombianos”.

A su turno, el expresidente del Senado, Efraín Cepeda, del Partido Conservador, también rechazó la declaración del presidente.

El presidente del Senado, Efraín Cepeda, respondió a los señalamientos del presidente Gustavo Petro.
Gustavo Petro y Efraín Cepeda

“Petro incurre en calumnias con los partidos como el conservador que le hacemos oposición a su gobierno fracasado”, dijo Cepeda.

A renglón seguido, expresó en un video que publicó: “Queremos decirle que el partido ha sido un partido grande y ha escrito la historia de Colombia de 175 años. Mientras usted, presidente hoy Petro, engrosaba las filas de la guerrilla, extorsionaba, reclutaba menores, asesinaban a los magistrados y funcionarios del Palacio de Justicia”.

Contexto: Hugo, el ‘Pollo’ Carvajal, confesó que el chavismo habría financiado campañas de Gustavo Petro y de otros políticos de izquierda

“No vaya a distorsionar una historia que ha sido historia de gloria solo porque impedimos a usted los excesos. No pasará, presidente Petro, y además este partido lo va a derrotar en el 2026”, puntualizó el expresidente del Senado.

