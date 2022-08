“Petro debe trabajar de la mano con las Fuerzas Militares”: Andrés Guerra

El pasado 20 de julio, Andrés Guerra se posesionó como senador del Centro Democrático. Sabe que durante los próximos cuatro años el papel de su colectividad será fundamental para hacer oposición al gobierno de Gustavo Petro y señaló que serán vigilantes de las decisiones que tome el próximo presidente de Colombia.

Guerra dijo que Petro es una persona inteligente que seguramente corregirá los errores que cometió en la Alcaldía de Bogotá y que está buscando acuerdos políticos con el Congreso de la República porque tiene claro que su agenda legislativa debe ser apoyada por unas mayorías.

“Las necesita para poder hacer las reformas que hoy está buscando, como la tributaria, agraria, la de la Policía y otras que se vienen en camino, pero Gustavo Petro ha mostrado mucha inteligencia y madurez en estos primeros cuatro meses de su elección”.

Sin embargo, cree que los ministros que Petro ha designado pueden ser denominados como “el gobierno de Santos 2.0″, porque varios trabajaron en su gobierno y son cercanos a sus postulados. Por ello, indicó que el Centro Democrático hará una oposición constructiva que le sirva al país.

Sobre la agenda legislativa que llegará al Congreso, indicó que la discusión no es sobre la necesidad de implementar muchos temas porque son deudas sociales, pero que el trabajo será verificar que dichas iniciativas sirvan para los colombianos y no exista un perjuicio.

Sobre el anuncio del paso de la Policía al Ministerio del Interior, el senador señaló que no le gusta esa idea: “Creo que el monopolio de la fuerza debe tener un ministerio definido, y está allí en el Ministerio de Defensa, donde se define la Policía como seguridad ciudadana y el Ejército como seguridad nacional. Cuando usted tiene seguridad ciudadana y Ejército en la seguridad nacional, pues tiene la condición de concentrar las fuerzas en lo que es un principio básico de la democracia, que es el monopolio de la Fuerza Pública. No me gusta que se diversifique sobre todo la fuerza del Estado”.

En ese mismo sentido, señaló que la lucha contra la delincuencia y el narcotráfico deberá ser una de las prioridades de Gustavo Petro en varias regiones del país.

“Después de la pandemia, estos tipos han expandido su negocio del narcotráfico y está disparado. Mire como se está multiplicando el precio de la coca en el mundo. Si el ministro de Defensa, Iván Velásquez, no fortalece la institucionalidad, el monopolio de la fuerza va a sufrir mucho estos cuatro años. Petro debe trabajar de la mano con las Fuerzas Militares”.

Gustavo Petro y los avances con las negociaciones con el ELN. - Foto: SEMANA/ Foto: istock / afp

Sobre los diálogos con el ELN, el senador Guerra indicó que nadie está en contra de la paz en Colombia, pero que no se le puede aceptar a esa guerrilla que siga asesinando colombianos, ni mucho menos presionar al Estado para forzar una negociación de paz. “Ojalá el ELN les cumpla a Gustavo Petro y al país”.

Así mismo, contó que habló con el expresidente Álvaro Uribe sobre el futuro del país y que le manifestó que el trabajo del Centro Democrático en el Congreso será fundamental. “Nos dijo: no vamos a incendiar el país, esa es la primera línea de él, él quiere que se haga una oposición, pero no igual a la del expresidente Santos, tiene que ser una oposición más inteligente, con más tranquilidad; la orden es que dejemos que él presidente Petro avance y después nosotros tendremos momentos para la oposición”.