Petro defiende nombramiento del Cónsul en México, pese a fallo en su contra del Consejo de Estado: “La nulidad no es contra la persona”

Para Petro, “la nulidad del Consejo de Estado no es contra las personas, es contra procedimientos que son subsanables, amigos”, escribió en sus redes sociales.

“Si la sentencia tumbó mi nombramiento porque había en disponibilidad una persona de carrera, no porque no cumpliera requisitos, en tal caso no habría problema en hacer nuevamente el nombramiento subsanando los hechos que generaron que se tumbara el anterior”, le dijo el cónsul Hernández a SEMANA el 19 de julio.