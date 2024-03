“Petro entrará en contacto con ponentes”: ministro Luis Fernando Velasco confirma desayuno con senadores que votaron archivo de reforma a la salud

SEMANA: No fue una semana fácil para la reforma a la salud. Hoy, ¿cómo ve la iniciativa?

LUIS FERNANDO VELASCO (L.F.V.): Los hechos son tozudos. Cuando uno tiene unas firmas mayoritarias pidiendo el archivo de un proyecto señala que tenemos dificultades. Ahora, a mí me gusta leer un poco más de lo que está presentado. Ejemplo: 4 de los ponentes están señalando que no pueden rendir ponencia favorable porque sin un aval fiscal del Ministerio de Hacienda sería irresponsable hacerlo. Entonces, la presidenta de la Comisión Séptima del Senado, Martha Peralta, acordó con el MinSalud y MinHacienda y ha definido unas mesas técnicas antes de abrir el debate de las ponencias en la Comisión que será después de Semana Santa. La idea es tener claro el aval del Ministerio. Si le creemos a la gente- y hay que creerle- que la dificultad o la posición que los lleva a pedir que se archive el proyecto es la falta de aval del Ministerio de Hacienda, muy seguramente de aquí a allá tendremos ese aval y completos los números. Estas cifras estaban esbozadas en estudios preliminares que tenía el Ministerio de Hacienda frente a lo que inicialmente se había presentado, pero el aval técnico necesitaba un avance mayor para conocer el alcance de la reforma, de lo que fuese saliendo del Congreso, ese aval se terminará de construir en las mesas técnicas.

SEMANA: ¿Es decir, se espera que para el próximo debate de la reforma a la salud el Gobierno llegará con ese aval fiscal y financiero?

L.V.: La idea del Gobierno, entre otras, es poder trabajar en esas mesas técnicas para que con los propios ponentes, el Ministerio de Hacienda, técnicos del Ministerio de Salud y Planeación Nacional, se despejen las dudas de algunos ponentes. Ahora, entiendo, yo tampoco soy ingenuo. Hay unas posiciones políticas de algunos ponentes que trascienden la reforma a la salud, su contenido técnico, el fondo del texto. Es una posición política que también es respetable en el marco del debate democrático y que va a ser muy difícil cambiar.

SEMANA: ¿Ya empezó a hablar con los senadores ponentes que firmaron la ponencia de archivo?

L.V.: Hay que hablar con todos, hay que buscarlos, no solo el Ministro del Interior sino que en algún momento, no me extrañaría, que el propio señor presidente Gustavo Petro entre en contacto con todos los ponentes.

Luis Fernando Velasco y Fabián Díaz | Foto: FOTO1: SEMANA/FOTO2: AUTOR ANÓNIMO.

SEMANA: Este lunes 18 de marzo Gustavo Petro citó a un desayuno en Casa de Nariño a algunos ponentes que votaron el archivo. ¿Confirmado?

L.V.: Sí, esa información hace parte de lo que nosotros hemos planteado. Nosotros no presentamos la reforma a la salud por un capricho, se necesita, hay datos estadísticos que nos señalan unas condiciones de salud muy complejas porque en muchos lugares del país evidenciamos que la gente tiene carné de EPS, pero no atención en salud. En otros casos, estamos viendo unos gastos muy altos para atender enfermedades que pudieron prevenirse. Sentimos que tenemos que hacer una labor mucho más fuerte en prevención. El giro directo, de alguna manera, es una medida mucho más eficaz contra la integración vertical que hace que algunas EPS contraten con IPS de personas vinculadas, precisamente, a las EPS. Y entonces, golpean la red pública, la que está en todo el país, especialmente en las zonas más apartadas que se quedan sin atención en salud. No queremos acabar lo que está funcionando bien porque eso, evidentemente, se va a mantener, no es estatizar la salud, no vamos a privatizar clínicas ni hospitales, de hecho, las necesitamos. Lo que queremos es que a esas clínicas y hospitales lleguen todos los colombianos, no solo unos pocos privilegiados. Esa es la lucha nuestra, por eso, estamos haciendo el mayor de los esfuerzos para que el debate sea de fondo, no simplemente sobre conveniencia o inconveniencia política sino que debatamos si lo que hemos propuesto como reforma a la salud le sirve o no al país. Ese es el debate que queremos dar.

SEMANA: Confírmeme, ¿para el desayuno de este lunes con Gustavo Petro algunos ponentes ya han confirmado la asistencia?

L.V.: He hablado con algunos de ellos, entiendo que el Congreso es un órgano independiente, pero que trabaja armónicamente con las demás ramas del poder. Y si el señor Presidente Gustavo Petro convoca a hablar un tema central de la Nación a senadores ponentes, ellos asistirán. Seguramente, una primera convocatoria sea a un grupo de ponentes y, posteriormente, otro grupo porque hay que hablar con todos.

SEMANA: ¿Gustavo Petro impulsará la ponencia alternativa de la reforma a la salud que radicó el senador Fabián Díaz?

L.V.: No, es una decisión que, evidentemente, terminarán tomando los ponentes, pero si en un momento dado se puede hablar de encontrar las posiciones en una ponencia alternativa, esa es una opción. Ahora estamos enfrentados a una ponencia mayoritaria que tiene unos temores, unas observaciones técnicas y que dice que se hunda o se archive la reforma. Por supuesto, que esa ponencia no la compartimos y por ello buscamos como Gobierno otras opciones y una de ellas, es una ponencia alternativa que trate de recoger las inquietudes de quienes hoy piden que se archive el proyecto.

Luis Fernando Velasco, Alexander López, Gustavo Petro y Fabián Díaz. | Foto: FOTO1,2,3: SEMANA/FOTO4: AUTOR ANÓNIMO.

SEMANA: ¿Cree que los 8 senadores que firmaron la ponencia de archivo puedan cambiar de opinión?

L.V.: Más que cambiar de opinión, llamaría superar los argumentos que llevaron a firmar la ponencia de archivo. Y para superar los argumentos tenemos que entregar elementos de juicio que los lleve a pensar que sí se superan esos temores. No me quiero adelantar. Seguimos en el debate.

SEMANA: ¿El Gobierno está dispuesto a ceder frente al articulado de la reforma y retirar algunos temas polémicos?

L.V.: La reforma tiene un espíritu central, el de la prevención, acabar de una buena vez la integración vertical, de fortalecer en las zonas alejadas del país una red pública que permita atender a la gente que hoy no recibe el servicio, de ayudar a controlar costos de medicamentos para que la ciudadanía no solo pueda ser diagnosticada sino tratada en sus enfermedades. Hay unos elementos centrales que, evidentemente, pedimos que no se desdibujen. Si nos sentamos a una mesa de concertación es con el ánimo de no solo pedir que no solo escuchen sino de escuchar argumentos.

El ministro de Salud, Luis Fernando Velasco. | Foto: HEIDY LEÓN / Presidencia

SEMANA: ¿Es cierto que no está descartado acudir a las recusaciones de algunos senadores ponentes para recomponer las mayorías en la Comisión Séptima?

L.V.: Como Gobierno no tengo esa estrategia, pero hay algo que es evidente: si alguien tiene interés, ya sea porque recibió financiación directa o indirecta para su campaña de grupos económicos que tienen un particular interés en la reforma a la salud, no lo digo yo, lo dicen las normas vigentes, tendrá que evaluar ese tipo de circunstancias. Esa es una decisión que toma el Congreso.

SEMANA: Si la reforma a la salud no pasa en el Congreso, ¿el Gobierno la volverá a radicar después del 20 de julio?