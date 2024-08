“Petro está en mora de reconocer a Edmundo González y a María Corina Machado”: excanciller Carolina Barco habló con SEMANA sobre el fraude de Maduro

C.B.: Esperemos que no. Existe la esperanza de que, si se logran mantener las movilizaciones pacíficas, sea posible llegar a un momento de transición. Quiero hacer un gran reconocimiento a lo que fue la campaña y el liderazgo de María Corina Machado. Ella ha sabido llevar esta campaña a estos resultados electorales tan supremamente positivos. Ha tenido una estrategia clara que le ha permitido ir solucionando los obstáculos tan inmensos que se le presentaron: la inhabilitaron, Corina Yoris tampoco pudo inscribirse y luego trabajó al lado de Edmundo González, siempre pensando hacia adelante, muy estratégica. El haber tenido una organización tan impecable el día de la elección con presencia de testigos de su partido en las mesas de votación, para poder constatar los resultados y recoger las actas, fue esencial. C reo que Maduro nunca esperó que María Corina Machado tuviera un manejo y organización tan ajustada que le ha permitido, a pesar de la poca presencia de veedores internacionales, porque fueron vetados por el Gobierno, contar con una gran credibilidad internacional de los resultados que su partido presentó. Se demostró que Edmundo González ganó con más del 60 por ciento de los votos. Para el país y la comunidad internacional, es claro el cambio que están pidiendo los venezolanos. Es un mensaje muy fuerte y de mucho peso. Es valiosa la postura que asumió la oposición a Maduro. Una vez decidieron cómo iban a escoger su candidato, se mantuvieron unidos. Ese es un ejemplo fundamental para muchos de nuestros países cuando estemos luchando por nuestra democracia: poder poner de lado las diferencias y unirnos en momentos críticos, como lo hicieron en Venezuela. Es un ejemplo a seguir. Yo creo que nunca habíamos visto una oposición tan fuerte contra el Gobierno de Maduro. Las manifestaciones en Petare, en Caracas, son muy dicientes, porque eran zonas muy chavistas, pero los habitantes están desilusionados con el Gobierno. Tenemos muestras fehacientes del descontento de los venezolanos con el Gobierno y esto lo tiene que estar viendo Maduro. Aun después de las elecciones, pese a las represiones promovidas desde el Gobierno, sigue saliendo la gente a la calle, y María Corina Machado continúa enviando mensajes de paz. Maduro está enfrentando una oposición fuerte y clara: no es la misma que había visto antes.

C.B.: María Corina sigue ejerciendo un liderazgo muy fuerte, firme y tranquilo. La comunidad internacional tiene un papel muy importante que jugar. Es incuestionable para todos que hubo una victoria clarísima de Edmundo González en Venezuela y que el pueblo está pidiendo un cambio. Creo que la comunidad internacional debe hacerle un seguimiento muy presente y persistente. No podemos olvidarlos, no podemos dejarlos solos. Hay que ver cómo se mantiene ese interés y el apoyo al pueblo, a María Corina, a Edmundo González y al grupo que está luchando por un mejor futuro. Creo en posiciones diplomáticas como los acercamientos de Lula, Amlo y Petro. O las posiciones y acciones de Estados Unidos en Naciones Unidas y la OEA. Ojalá Europa esté presente. Hay que seguir de cerca esta situación, muy pendientes para ver cómo se busca y se logra un momento de transición.

C.B.: Tengo más esperanzas ahora porque he visto una unidad impresionante, sigo viendo un liderazgo de María Corina, una unidad de la oposición como no se había visto antes. Machado ha sido muy inteligente, sagaz en sus estrategias. Los regímenes se van desgastando y ahora hay un momento de gran fuerza. No es que uno lo vea fácil, no lo es, pero sí hay un deseo, una unidad, una organización.