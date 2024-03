Petro lanzó dardo a Germán Vargas por decir sí a su Constituyente, pero para sacarlo del poder: “No es un tema de gallitos peleando”

Se agudizó el roce entre el presidente de la República Gustavo Petro y el exvicepresidente Germán Vargas Lleras, por la polémica propuesta de una Asamblea Nacional Constituyente.

Este miércoles 20 de marzo, el mandatario colombiano lanzó un dardo a Vargas Lleras, luego de que se montó al bus de la Constituyente, pero para sacarlo de la Presidencia de la República.

Sumado a ello, el jefe de Estado aseguró que la discusión que está planteando al país, no es para que se genere una pelea de gallos, sino para plantear soluciones a las comunidades.

“Pero hoy tenemos una sociedad, una cultura, una problemática, unos hechos y valores y unos datos negativos por una historia. Cuando Vargas Lleras, por ejemplo, ayer dice sí a la constituyente, Constituyente ya, compañero Vargas Lleras, Constituyente ya, dijo el compañero aquí, me gustó la consigna, me gustó, constituyente ya”, sostuvo Petro desde Córdoba.

Presidente Gustavo Petro lanza nuevo mensaje a Germán Vargas luego de decir sí a la Constituyente pero para sacarlo del poder: “Yo creo que no es un tema de gallitos peleando”. https://t.co/if1kX8q65f pic.twitter.com/054HYZMptB — Revista Semana (@RevistaSemana) March 20, 2024

Además, indicó: “Bueno, Vargas Lleras dice después, no, pero es para sacar a Petro. Yo creo que no es un tema de gallitos peleando, es, y por qué no, porque no aceptamos el reto, porque lo que nosotros le proponemos al pueblo es justicia social ya, y hagamos el acuerdo nacional, o se va Petro, pues el pueblo quiere, o justicia social ya, si el pueblo quiere, y que lo decida el pueblo”.

Presidente Gustavo Petro | Foto: Presidencia

“Vargas Lleras tiene una confusión histórica, y por eso hablaba de historia, y tiene que ver con lo que aquí vamos a hablar, aquí vamos a hablar de la tierra y la reforma agraria. Y resulta que el presidente de Colombia, tratar es de hacer una reforma agraria”, expresó el presidente Petro.

Germán Vargas Lleras no se deja amilanar e insiste en la constituyente de Petro: “Pretendo hacer parte de ella”

El exvicepresidente de la República Germán Vargas Lleras ahondó aún más en la polémica que él mismo generó al anunciar que apoya la asamblea nacional constituyente que propuso el primer mandatario, Gustavo Petro, e incluso reveló que está dispuesto a participar del mecanismo.

“Si se convoca la constituyente, sí pretendo hacer parte de ella. Tendría mucho que aportar y sobre todo mucho que cuestionar. Ojalá se pueda adelantar esta controversia política”, aseguró el exfuncionario.

GERMÁN VARGAS LLERAS Exvicepresidente | Foto: juan carlos sierra-semana

“Yo oí hoy al presidente de la República el día viernes y me causó, por decirlo menos, impresión, que estuviera nuevamente amenazando al Congreso si no le aprueban sus nefastas reformas. La que hunde la salud de todos los colombianos; la pensional, que no hace nada distinto que cargarse el ahorro privado a volverlo la caja del Estado, y la laboral, que llega en el momento más inoportuno”, dijo Vargas Lleras.

Y puntualizó: “Entonces, en vez de que nos siga amenazando, ayudémosle a sacar adelante la convocatoria a una constituyente y que sea en el marco de esa constituyente donde se den esos debates”.

El exvicepresidente enfatizó en sus declaraciones: “Yo estoy absolutamente seguro de que la gran mayoría de colombianos comparten la idea de que este país no va por buen rumbo, de que encuentran en su región que el orden público se ha deteriorado enormemente, que también advierten que la economía está postrada, lo está la vivienda, lo está la infraestructura, ya se empieza a notar también en el sector salud, en el petróleo, en el gas. Esto no va por buen camino y si es necesario que esta propuesta del presidente fructifique, bienvenida sea, no le tengamos miedo”.

Palacio de Nariño | Foto: Guillermo Torres /Semana

Frente al interrogante de que al presidente Petro le podría pasar lo mismo que le ocurrió a Gabriel Boric en Chile, Vargas Lleras indicó: “Yo creo que sí, ojalá no se vaya a amedrentar. Si ya la convocó, le vamos a ayudar a sacarla adelante y ya serán los colombianos quienes defiendan la orientación y el rumbo de esta nación”.

Y agregó de manera tajante: “No esperemos de este cuenta gotas terrible, donde cada día somos sujetos de un anuncio peor”.

Ahora, frente a los cuestionamientos que ha recibido el propio Germán Vargas Lleras por apoyar la propuesta de constituyente del presidente Petro, a pesar de la incertidumbre que esto podría generar, el exvicepresidente fue claro en afirmar: “Y es que incertidumbre no es lo que estamos viviendo, incertidumbre no es lo que viven los constructores, incertidumbre no es la gente que trabaja en la salud, incertidumbre no son los ganaderos y agricultores agobiados por los secuestros, por el abigeato y por la extorsión. Más incertidumbre para dónde”.

“Ya lo dijeron las calificadoras de riesgo, este es un país lleno de incertidumbres. Aquí resolvieron modificar los contratos unilateralmente y por eso ocurrió lo que ocurrió en el sector de infraestructura; resolvieron cambiar el modelo público de vivienda y tenemos al sector de la vivienda en completa postración; y ya ha dicho Petro que con la aprobación de las reformas o sin la aprobación de las reformas, de todas maneras las va a implantar. Si es que aquí ya empezamos a caminar por un terreno muy peligroso y es el respeto a la independencia de poderes y al mismo Estado de derecho”, subrayó Vargas Lleras.

El exvicepresidente ya había confesado en las últimas horas que apoya la constituyente que propone Petro y había pedido que se convoque para “derrotarlo”.

“Apoyemos la constituyente de Petro, pero no más chantajes, no más amenazas, que se convoque y derrotémoslo en su constituyente”, escribió textualmente en sus redes sociales.

Según el líder de Cambio Radical, “tiene razón el presidente Gustavo Petro, es muy importante que el pueblo decida, pero el pueblo es la totalidad de colombianos, no solo los afiliados a Fecode, la USO o los militantes de la primera línea”. Recordemos que el primer mandatario se declaró el viernes 15 de marzo, desde Cali, como miembro de la primera línea, un grupo que el país conoció porque protagonizó los principales desmanes en varias ciudades del país en medio del estallido social.

Vargas Lleras afirmó: “Hoy, millones de colombianos, sumidos en la incertidumbre, se preguntan: ¿qué pueden hacer? Y yo les respondo, organicémonos”.