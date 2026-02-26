Política

Petro le da orden al minSalud, Guillermo Jaramillo: que los dueños de las EPS paguen con su patrimonio deudas de estas entidades

El jefe de Estado dijo que estas personas son las que deben hacerse responsables de lo que deben al sistema.

Redacción Semana
26 de febrero de 2026, 5:46 p. m.
Ministro Guillermo Alfonso Jaramillo y el presidente Gustavo Petro.
Ministro Guillermo Alfonso Jaramillo y el presidente Gustavo Petro. Foto: SEMANA

El presidente Gustavo Petro sorprendió este jueves, 26 de febrero, por una solicitud que le hizo al ministro de Salud, Guillermo Alfonso Jaramillo, para que presente un proyecto de ley según el cual los dueños de las EPS sean responsables de las deudas que estas tienen con el sistema de salud y con los proveedores.

Todo se dio en medio del discurso que dio en el Gran Encuentro Nacional de Salud, que se lleva a cabo en la Plaza de Bolívar, Bogotá.

El presidente Gustavo Petro encendió el debate en redes sociales por el retiro de los ahorros de pensión.
El presidente Gustavo Petro habló en el Gran Encuentro Nacional de Salud, realizado en la Plaza de Bolívar, en la ciudad de Bogotá. Foto: Presidencia

El jefe de Estado aprovechó la oportunidad para criticar al gobierno de su antecesor, Iván Duque. “No vamos a repetir el error que el señor (Fernando) Ruiz como ministro y el presidente Duque cometieron”, dijo.

Gustavo Petro ordenó una manifestación que rodee al Congreso para exigirle la aprobación de la reforma a la salud: “Con la fuerza”

“Dolo, pienso yo que tenían, de pagarles las deudas a esos señores privados para seguir con deudas hoy en este gobierno, aumentar la deuda, pero después de que la Nación pagó 12 billones de presupuesto”, añadió.

En ese sentido, remarcó que son los propietarios de las EPS los que con su patrimonio deberían pagar las deudas que estas entidades le dejaron al sistema de salud en el país.

Con esta solicitud, el presidente ataca nuevamente a los líderes de las EPS, en medio de la crisis del sistema que ha afectado a miles de colombianos de diversas maneras.

Petro respondió a fuerte golpe que recibió en una de sus principales políticas: “Se olvidó el concepto de la participación popular”

En el mismo discurso, le pidió al ministro Jaramillo que se encargue de realizar una gran manifestación en Colombia para defender la reforma a la salud. Incluso, fue más allá y sostuvo que esta debe rodear al Congreso.

“Por la vida y la salud de cada persona integrante de los equipos básicos de salud. (…) Para que por fin lo que ordena la Constitución se cumpla: que la salud sea un derecho”, apuntó.

Noticias Destacadas