Petro, molesto con el paro camionero, atacó a dirigente del gremio publicando foto con Cabal: “Que se sepan verdades”, ¿guerra sucia?

No me gusta perseguir a nadie por su posición política pero si que se sepan verdades.



No vale la pena incentivar pequeños camioneros solo para ser congresista, después, y traicionar a los pobres.



Dejen de engañar, le quitaron a los pequeños la carga y las carreteras y ahora los… pic.twitter.com/8rUvQLdwQT