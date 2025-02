Petro, molesto porque los “ricos” no aplaudieron que devolviera dos aviones militares de EE. UU. con colombianos deportados

Petro confesó, delante de todos los gobernadores del país, cómo se ha sentido en la Presidencia: “Qué episodio tan infeliz he vivido”

Esa postura desató la furia de Trump, quien anunció, en su momento, sanciones a Colombia, como la imposición de aranceles a los productos que son enviados a EE. UU., empezando por un 25 % hasta llegar a un 50 %, medidas que luego no se aplicaron.

Pero este miércoles, Petro se mostró bastante molesto porque, indicó, la “gente rica” no le aplaudió el hecho de devolver esos dos aviones militares con deportados colombianos.

Petro se mostró bastante molesto porque la “gente rica” no le aplaudió el hecho de devolver los dos aviones militares con deportados colombianos. | Foto: GUILLERMO TORRES REINA / SEMANA

“Me tocó devolver dos aviones de Trump, me criticó fue mi prensa, mi gente rica. Mientras a México, la prensa de México y la gente rica de México abrazó a la presidenta, porque hay que defender a la nación y la bandera, o si no, arrodillados, no somos patria”, dijo Petro.