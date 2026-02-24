Petro ordenó ‘acuertelamiento’ de todos sus ministros para evitar que se caiga la emergencia económica para atender inundaciones

Este martes 24 de febrero, el presidente de la República, Gustavo Petro, encabezó una nueva sesión de su polémico consejo de ministros, el cual se desarrolló en Cartagena.

En uno de los apartes de su intervención, el jefe de Estado ordenó una especie de ‘acuertelamiento’ de todos los ministros de su Gobierno, con la finalidad de evitar que se caigan los decretos que se expidan de la emergencia económica que declaró para atender la emergencia por inundaciones en varias regiones del país.

“Significa que los ministros y ministras no se pueden retirar. Un solo ministro que deje en duda el que está aquí, o que no se hizo el traslado suficiente y termina firmando en la fecha que no es, como ya sabemos, derrumba el decreto”, dijo el mandatario.

Sumado a ello, expresó en esa reunión de alto nivel: “Varios ya se han caído por ese hecho. Aquí, pues, hay dos grandes temas, en mi opinión, que abordar de la emergencia inmediata”.

El presidente Gustavo Petro ordenó a todos sus ministros que no se retiren del consejo de ministros para firmar los decretos de la emergencia económica y evitar que se caigan. https://t.co/if1kX8q65f pic.twitter.com/hg9YX31pTU — Revista Semana (@RevistaSemana) February 24, 2026

“Uno de los recursos es donde más se va a golpear; van a golpear que el Gobierno actúe en la emergencia. Porque tanto la etapa actual, que es de prácticamente urgencia, como la etapa de reconstrucción del territorio más larga, van a tener el uso de cuantiosos recursos, que una parte está en el presupuesto”, insistió Petro.

Cabe reseñar que el pasado 11 de febrero el presidente Gustavo Petro decretó la emergencia económica y social para hacerle frente a la crisis ambiental, que ha dejado a su paso inundaciones en Córdoba, Sucre y otras regiones del territorio nacional.

Trascendió que la medida adoptada, con un plazo de vigencia de 30 días, cobija a Córdoba, Antioquia, La Guajira, Sucre, Bolívar, Cesar, Magdalena y Chocó.

Finalmente, y sobre las afectaciones que ha identificado el Gobierno por la emergencia climática, en materia de infraestructura, según la administración Petro, hubo daños en 19.798 hectáreas productivas, 11.955 viviendas averiadas, 4.158 viviendas destruidas, 111 vías, 19 puentes peatonales, 39 puentes vehiculares, 38 acueductos, cuatro alcantarillados, 91 centros educativos, 23 centros de salud y 18 centros comunitarios.