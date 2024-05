Petro respondió sablazo de Duque, quien señaló que “ve paranoia en el presidente”; insistió en “terrorismo de Estado”

“¿Quién es el terrorista? 1. Nunca he militado en grupos armados ilegales o terroristas. 2. Nunca he exaltado la toma del Palacio de Justicia, el asesinato de José Raquel Mercado, la Masacre de Tacueyó, ni centenares de secuestros llamándolos actos “revolucionarios”. 3. Nunca he hecho apología del terrorismo enarbolando banderas de grupos armados ilegales. 4. Nunca he exaltado a dictadores como Fidel Castro, Daniel Ortega o Nicolás Maduro. 5. No guardé silencio cómplice cuando atentaron contra mi vida quienes hoy son designados como “gestores de paz”. 6. No he buscado alianzas con criminales en las cárceles para sacar provecho electoral. 7. No he utilizado a los jóvenes llamándolos a expresarse con violencia y vandalismo con la promesa de impunidad si son judicializados. 8. No he buscado legalizar dineros de narco-terroristas para firmar acuerdos de “Paz”. 9. No he promovido que los cabecillas paramilitares regresen al país para eludir sus penas, revictimizando a quienes les han causado tanto dolor. 10. No he amenazado a periodistas, empresarios, políticos, jueces, gremios, industriales, intelectuales por no pensar como yo ni mucho menos discrepar conmigo”.