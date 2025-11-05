Petro reveló escándalo que sacude a las Fuerzas Militares: se investiga el asesinato de un civil en una base militar

Una llamativa publicación realizó el presidente de la República, Gustavo Petro, este miércoles 5 de noviembre, en el que dio a conocer detalles de un escándalo que sacude al Ejército.

De acuerdo con los datos que entregó el mandatario colombiano, nueve militares están señalados por parte de la Fiscalía, por su presunta participación en el homicidio de un civil en una base militar.

Según el mensaje de Petro, los uniformados deberán responder por los delitos de homicidio agravado, tortura agravada y desaparición forzada. Los hechos, motivo de investigación, se habrían registrado el pasado 7 de octubre en el departamento de Antioquia.

“He querido que la Fuerza Pública sea transparente en todos los casos en que algunos de sus miembros incurran en violación de derechos humanos. Ha acontecido ahora y transmito, como comunicado público, la información completa que me envían las mismas Fuerzas Militares”, publicó el jefe de Estado.

Presidente Gustavo Petro | Foto: Presidencia

Y entregó más detalles en X: “Señor presidente, buenas tardes, siguiendo instrucciones del señor Ministro de Defensa, me permito informar un presunto hecho criminal ocurrido en el área de responsabilidad de la Cuarta Brigada (BR4), Batallón de Infantería Pedro Justo Berrío (BIPEB), base militar ‘Antorcha’, del municipio de Frontino, con la unidad Demoledor 2 al mando del SS. ANDRÉS OLIVIO GUTIÉRREZ MIDEROS y Córdoba 1 al mando del TE. LEIDER ORTIZ ORTIZ, el día 7 de octubre de 2025, donde al parecer se retiene a un civil que se encontraba merodeando la base militar, al que posteriormente, por un exceso de uso de la fuerza, se le causa la muerte”.

“Siendo el día 8 de octubre de 2025, el Comandante del BIPEB informa al Comandante de la Cuarta Brigada que, al parecer, un soldado colocó en conocimiento a un Subintendente de la Estación de Policía de Frontino un presunto homicidio de un civil al interior de la base militar Antorcha por parte de integrantes de la misma”, anotó en la publicación el mandatario colombiano.

Así mismo dio a conocer sobre los hechos materia de investigación: “Una vez conocido por la BR4, ese mismo día (8 de octubre de 2025) se informa al Comandante de la Séptima División, quien de manera inmediata coloca en conocimiento de la Dirección Seccional de Fiscalías DRA. LINA XIOMARA ARIAS, dejándose a disposición los medios disponibles para el esclarecimiento de los hechos. Así mismo, se coloca en conocimiento a la Fiscal 2223 especializada de Justicia Penal Militar MY. MAYERLING LÓPEZ, para lo de su cargo”.

“Se ordena a su vez la apertura de la investigación disciplinaria, a la cual le asignan como radicado No. 40218 de 2025. Una vez se surten estas comunicaciones, de manera verbal se informa al señor General Comandante del Ejército Nacional, quien ordena iniciar y apoyar las investigaciones para esclarecer los hechos. (Anexo informes el día 8 de octubre de 2025 a FGN denunciando los hechos mediante oficios 2025604002596511 y 202517002596691 suscritos por la Cuarta Brigada y Séptima División respectivamente, así como a la JPM radicados No. 2025604002596651 y 2025517031510683 igualmente elaborados por la BR4 y DIV7. De igual manera, copia del auto de apertura de la investigación señalada)”, subrayó Petro.

He querido que la fuerza pública sea transparente en todos los casos en que algunos de sus miembros incurran en violacion de derechos humanos.



Ha acontecido ahora y transmito como comunicado público la información completa que me envían las mismas fuerzas militares.



Señor… — Gustavo Petro (@petrogustavo) November 5, 2025

Y continuó con el relato, de acuerdo a la información que le entregaron al presidente desde el Ministerio de Defensa: “A las 16:10 del 8 de octubre de 2025, recibe el comandante de la Cuarta Brigada un mensaje del SL18. VELÁZQUEZ HURTADO MATEO, quien dice que de carácter urgente ‘me comunique con él’ y hace un relato de los hechos acaecidos en la base militar ‘Antorcha’, que ya habían sido previamente informados los indicios a las autoridades judiciales competentes”.

“El día 9 de octubre se efectúa reunión por parte de la Cuarta Brigada con el director del CTI ANTIOQUIA DR. ANDRÉS CALLE, con el fin de coordinar la extracción del pelotón y dar inicio a las actuaciones judiciales, dejándose a disposición todos los medios y capacidades. A partir de la extracción de la unidad a la ciudad de Medellín desde el 9 de octubre de 2025, se da inicio a declaraciones y diligencias judiciales por parte del personal militar al CTI. De igual manera se apoya el ingreso del personal de policía judicial hasta la base militar de ‘Antorcha’ para realizar recolección de material probatorio e inicio de la búsqueda del cadáver, en el lugar de los hechos”, afirmó Gustavo Petro.