Petro sacó tiempo desde China para hablar de Epa Colombia y soltó sorpresivo mensaje: “Miles de presos estarían libres”

Sin embargo, no es la primera vez que el presidente Petro habla del caso de Daneidy Barrera, quien purga una condena en la cárcel El Buen Pastor de Bogotá. El jefe de Estado lo había hecho hace varias semanas en un evento regional.

A renglón seguido afirmó: “Va a salir primero de la cárcel él que la señora Epa y me dice la ministra de Justicia que mientras él se puede ir a pasear por el mundo con los dineros que no entregó, a disfrutar del mundo, ella nunca podrá salir del país porque al ser acusada y condenada por terrorismo queda marcada en todas los aduanas de todos los aeropuertos del mundo y no la van a dejar entrar a ninguno”.