Misael Pastrana y Virgilio Barco no lograron superar esta enfermedad; fallecieron en 1997.

Petro, Santos y otros presidentes que transitaron por el camino del cáncer; algunos no lo superaron

Luego de que el propio senador Roy Barreras y la Fundación Santa Fe de Bogotá confirmaran que el presidente del Senado padece cáncer en el tracto digestivo, múltiples han sido las manifestaciones de apoyo que ha recibido el legislador.

Miembros de su partido, colegas del Congreso y hasta miembros de la oposición, le enviaron mensajes a través de Twitter, deseándole recuperación en medio de este difícil momento por el que atraviesa uno de los líderes del Pacto Histórico.

Uno de los primeros en enviar su mensaje de apoyo fue el propio presidente de la República, Gustavo Petro, quien, con un corto mensaje se unió a la ola de comentarios sobre la salud de Barreras: “Un abrazo de solidaridad y mucha fortaleza para él y su familia en este difícil momento”.

A propósito del diagnóstico de salud del presidente del Congreso, cabe recordar que, al igual que él, varios expresidentes de la República atravesaron por situaciones similares mientras estuvieron al frente del país o luego de haber dejado el cargo.

Para no ir más lejos, el propio presidente Gustavo Petro confirmó, en 2020, año del confinamiento por la pandemia del covid-19 y cuando ejercía como senador, que había sido diagnosticado con “cáncer temprano en la juntura del esófago con el estómago”, enfermedad que trató de forma oportuna y que, según él, superó de forma satisfactoria.

“Después de acudir a la Corte Interamericana de Derechos Humanos sobre mi caso decidí viajar a Cuba a realizarme exámenes de salud completos. El 2 de marzo se me diagnosticó una enfermedad, cáncer temprano en la juntura del esófago con el estómago”, expresó el propio Petro en un video publicado en su cuenta de Twitter.

Dos años después, en plena contienda electoral, el tema de la salud de Petro volvió a estar sobre la mesa y días antes de la primera vuelta, él mismo confirmó, en diferentes medios radiales, que había superado la enfermedad y que solo padecía algunas molestias que eran controlables.

“Hace un par de años, por los días de los principios de la covid-19, tuve un diagnóstico y me hicieron una intervención. Los controles hasta el momento siempre han sido positivos y no existe la enfermedad. [...] A veces me molesta, sobre todo en tiempos de estrés alto, pero mi salud está perfectamente y en buenas condiciones”, dijo Petro, descartando cualquier duda sobre su estado.

Juan Manuel Santos superó un cáncer de próstata

El caso del expresidente Juan Manuel Santos fue uno de los más sonados en últimos años; él mismo se dirigió al país el primero de octubre de 2012 para comunicar que le habían detectado cáncer de próstata y que era necesario someterse a una cirugía para atacar y controlar la enfermedad.

“Tengo 61 (años) y he venido haciéndome todos los exámenes que me recomiendan los médicos. En el último año, se mostró un incremento anormal en el antígeno prostático”, señaló el propio Santos, que finalmente fue operado en la Fundación Santa Fe de Bogotá.

César Gaviria le envió un saludo a Santos y reveló que pasó por lo mismo

Con el ánimo de enviar un mensaje de fuerza a Santos luego de que confirmara su enfermedad, el expresidente liberal César Gaviria reveló que él también había atravesado por un proceso similar que lo llevó a un tratamiento especial.

La enfermedad del exmandatario, que estuvo en el poder entre 1990 y 1994, fue diagnosticada 11 años después de su paso por la Casa de Nariño y para la fecha en la que Santos confirmó lo que sucedía con su salud, explicó cómo había sido su proceso.

“Yo tuve, en enero de 2005, algo muy similar a lo que tiene el presidente Santos, que es un cáncer encapsulado en la próstata. Él se hace chequeos con mucha regularidad, yo también, y la cirugía que le van a hacer debe garantizar que el Presidente quedará libre, por lo menos, de ese tipo de problemas por muchos años”, explicó Gaviria en 2012.

Otros exmandatarios colombianos aquejados por el cáncer

Misael Pastrana, padre del también expresidente Andrés Pastrana, sufrió un cáncer intestinal que finalmente acabó con su vida en 1997, cuando tenía 73 años de edad. El 21 de agosto de ese año, la familia comunicó a la opinión pública que el expresidente, que estuvo en el poder entre 1970 y 1974, había fallecido.

Virgilio Barco fue otro de los exmandatarios sorprendidos por el cáncer; el presidente de Colombia entre 1986 y 1990, falleció en la Fundación Santa Fe de Bogotá a los 75 años por cuenta de un cáncer. El expresidente también había sido diagnosticado con Alzheimer.