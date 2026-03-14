Petro se molestó con Álvaro Uribe y lo señaló de desinformar porque el expresidente denunció que este Gobierno “engaña a miles de colombianos”

El presidente Gustavo Petro y el expresidente Álvaro Uribe sostuvieron un nuevo choque en la red social X, el principal canal de comunicación de ambos. En esta oportunidad, porque Uribe señaló al Gobierno de Gustavo Petro de engañar a los colombianos.

“Este Gobierno ha engañado a miles de ciudadanos, todo con el interés del voto, pero a sabiendas de que son cargos y contratos insostenibles; los nombra o contrata sin recursos para sostenerlos”, escribió Uribe Vélez en sus redes sociales.

El expresidente Álvaro Uribe. Foto: Guillermo Torres / Semana

Y compartió una imagen del medio digital económico Valora Analitik que informó que “Colombia cumple cinco años consecutivos con más empleos en el Estado que en la industria manufacturera”.

Petro, visiblemente molesto, respondió:

“Creo que usted (Álvaro Uribe) se equivoca y no ha entendido, ni usted ni quienes le siguen, la gran transformación que hemos realizado”, dijo el hoy presidente.

Y siguió: “Usted desinforma con un titular que, casi como siempre, viniendo del gran capital, es tendencioso. Y no mira el cuadro que el mismo medio publica sin titularlo. El cuadro dice: el empleo en el Estado y la industria crece permanentemente y a los niveles más altos en el tiempo reciente. Eso es consistente. Un aparato productivo sano y creciente en agricultura e industria puede sostener un estado del bienestar”.

El presidente Gustavo Petro. Foto: Presidencia

Petro dijo que “el Estado del bienestar es el que garantiza los derechos fundamentales de toda la población y es base de la democracia y la paz”.

“Si critica el Estado, que no debe ser totalitario, solo es una reminiscencia anacrónica de neoliberalismo, que solo ha producido problemas a la humanidad. Las transformaciones hacen crecer de manera permanente la industria no petrolera y la agricultura, ojalá ajena al etanol y el biodiésel. Esto trae mucho trabajo y ese es uno de nuestros éxitos. Y es la verdadera generación de riqueza. Al desestimular el petróleo, realidad actual, crece el trabajo y la verdadera riqueza”, escribió textualmente el mandatario en sus redes sociales.

Álvaro Uribe le confesó recientemente a los colombianos por qué se sigue oponiendo al Gobierno Petro, si el presidente se mantiene en el 48 % de aprobación.

Álvaro Uribe y Gustavo Petro Foto: Colprensa/Presidencia

Recordó que es opositor al Gobierno “porque no mejoraron la salud en Colombia. La destruyeron. Quieren todo estatal. ¡Por Dios!, como en Cuba, la cubanización de Colombia. ¿Dónde están los medicamentos?“, preguntó. Y denunció que hoy Gustavo Petro maneja el 70 % de la salud del país.

Y siguió: “Soy opositor porque se han gastado el dinero en ministerios, embajadas, en consulados, en corrupción, en viajes al extranjero. Para pagarles al adulto mayor, programa que nosotros creamos, se quieren gastar los fondos de pensiones que nosotros creamos y que es dinero sagrado de los trabajadores colombianos”.

Además, “acabaron con el Icetex, todo lo contrario a lo que prometió Petro, que condonaría deudas. Politiza a la universidad pública, le pone impuestos a la universidad privada, no cumplió con los cupos universitarios ni con la creación de universidades”.

Las disputas entre Uribe y Petro se agudizarán a medida que se acerca la primera vuelta presidencial.

Al fin y al cabo, según los más recientes sondeos de opinión, los colombianos volverán a escoger en mayo, como sucesor del actual presidente, a los candidatos de los extremos ideológicos.